聽新聞
test
0:00 / 0:00
暖灰、大地色交織協奏曲 香奈兒秋妝展現女人神秘一面
雖然還在炎熱的夏天，但彩妝的步伐已經邁入秋季。2021年秋季，香奈兒推出秋季限量彩妝系列「秋色協奏曲」，回歸到色彩本身，大量運用各種大地色系的赤陶與紅棕色、卡其色、暖灰等四種主色調，交織出一場完美的協奏曲，其中眼部色彩為主軸，獨特的香奈兒緞光絲柔眼影露，搭配亮采立體眼彩筆，創造女人雙眸的神秘質感。
眼妝在今年度成為彩妝的主流，由於多數人都得隨時戴口罩，化妝時露出的雙眸，成為吸引人目光的焦點，其中香奈兒亮采立體眼彩筆推出四色，包括深霧棕卡其色、石榴紅棕色、灰褐色與赤陶米，混和運用好搭配且深邃感的大地色系，可沿著眼褶、上下睫毛根部描繪，勾勒出有神的眼眸。
想更加強打量風格，則可搭配同色系的香奈兒緞光絲柔眼影露，皆加入金屬質感，創造更完美的精緻妝容。
在全臉彩妝部分，香奈兒超炫耀的絲絨唇膏推出兩款限量新色，#74低調為沙漠玫瑰蜜桃色、#75時尚為氣勢磚紅色，顯白好搭配，腮紅則有#608白桃，能讓臉部散發出自然健康的光澤感。彩妝最後一步即是指彩，香奈兒時尚恆采指甲油同步推出4款新色，從大地色到赤陶棕紅，簡約且讓彩妝奏出完美協奏曲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言