暖灰、大地色交織協奏曲 香奈兒秋妝展現女人神秘一面

雖然還在炎熱的夏天，但彩妝的步伐已經邁入秋季。2021年秋季，香奈兒推出秋季限量彩妝系列「秋色協奏曲」，回歸到色彩本身，大量運用各種大地色系的赤陶與紅棕色、卡其色、暖灰等四種主色調，交織出一場完美的協奏曲，其中眼部色彩為主軸，獨特的香奈兒緞光絲柔眼影露，搭配亮采立體眼彩筆，創造女人雙眸的神秘質感。

眼妝在今年度成為彩妝的主流，由於多數人都得隨時戴口罩，化妝時露出的雙眸，成為吸引人目光的焦點，其中香奈兒亮采立體眼彩筆推出四色，包括深霧棕卡其色、石榴紅棕色、灰褐色與赤陶米，混和運用好搭配且深邃感的大地色系，可沿著眼褶、上下睫毛根部描繪，勾勒出有神的眼眸。

想更加強打量風格，則可搭配同色系的香奈兒緞光絲柔眼影露，皆加入金屬質感，創造更完美的精緻妝容。