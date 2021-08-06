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暖灰、大地色交織協奏曲 香奈兒秋妝展現女人神秘一面

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒時尚恆采指甲油#905陶瓷 略帶卡其的飽和棕灰（由左至右）、#907熱紅酒 可可棕紅、#909大象灰 甜灰色、#911扶桑花 赤陶棕紅／990元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚恆采指甲油#905陶瓷 略帶卡其的飽和棕灰（由左至右）、#907熱紅酒 可可棕紅、#909大象灰 甜灰色、#911扶桑花 赤陶棕紅／990元。圖／香奈兒提供

雖然還在炎熱的夏天，但彩妝的步伐已經邁入秋季。2021年秋季，香奈兒推出秋季限量彩妝系列「秋色協奏曲」，回歸到色彩本身，大量運用各種大地色系的赤陶與紅棕色、卡其色、暖灰等四種主色調，交織出一場完美的協奏曲，其中眼部色彩為主軸，獨特的香奈兒緞光絲柔眼影露，搭配亮采立體眼彩筆，創造女人雙眸的神秘質感。

眼妝在今年度成為彩妝的主流，由於多數人都得隨時戴口罩，化妝時露出的雙眸，成為吸引人目光的焦點，其中香奈兒亮采立體眼彩筆推出四色，包括深霧棕卡其色、石榴紅棕色、灰褐色與赤陶米，混和運用好搭配且深邃感的大地色系，可沿著眼褶、上下睫毛根部描繪，勾勒出有神的眼眸。

想更加強打量風格，則可搭配同色系的香奈兒緞光絲柔眼影露，皆加入金屬質感，創造更完美的精緻妝容。

在全臉彩妝部分，香奈兒超炫耀的絲絨唇膏推出兩款限量新色，#74低調為沙漠玫瑰蜜桃色、#75時尚為氣勢磚紅色，顯白好搭配，腮紅則有#608白桃，能讓臉部散發出自然健康的光澤感。彩妝最後一步即是指彩，香奈兒時尚恆采指甲油同步推出4款新色，從大地色到赤陶棕紅，簡約且讓彩妝奏出完美協奏曲。

香奈兒亮采立體眼彩筆#13亞麻 深霧棕卡其色（由左至右）、#15巧克力 石榴紅棕色、#17星光 灰褐色、#19甜柿 赤陶米／1,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒亮采立體眼彩筆#13亞麻 深霧棕卡其色（由左至右）、#15巧克力 石榴紅棕色、#17星光 灰褐色、#19甜柿 赤陶米／1,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒秋季限量彩妝以「秋季協奏曲」為主題。圖／香奈兒提供
香奈兒秋季限量彩妝以「秋季協奏曲」為主題。圖／香奈兒提供
香奈兒秋季限量彩妝以「秋季協奏曲」為主題。圖／香奈兒提供
香奈兒秋季限量彩妝以「秋季協奏曲」為主題。圖／香奈兒提供
香奈兒圓形腮紅#608白桃 粉膚色／1,750元。圖／香奈兒提供
香奈兒圓形腮紅#608白桃 粉膚色／1,750元。圖／香奈兒提供
香奈兒緞光絲柔眼影露#33秋栗 金屬鉑金卡其色（由左至右）、#35煙花 金屬棕紅色、#37錫灰 金屬銀灰、#39香檳 金屬米白／1,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒緞光絲柔眼影露#33秋栗 金屬鉑金卡其色（由左至右）、#35煙花 金屬棕紅色、#37錫灰 金屬銀灰、#39香檳 金屬米白／1,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#74低調 沙漠玫瑰蜜桃色（由左至右）、#75時尚 磚紅色／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#74低調 沙漠玫瑰蜜桃色（由左至右）、#75時尚 磚紅色／1,350元。圖／香奈兒提供

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