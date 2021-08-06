好好在家／感激與珍惜！東奧金句，陪伴你我度過疫情…

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聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
莊智淵分享「孤單是最強大的力量」，場上的競爭者其實只有自己。 圖／摘自Pelexs（攝影師：Mike）
莊智淵分享「孤單是最強大的力量」，場上的競爭者其實只有自己。 圖／摘自Pelexs（攝影師：Mike）

眾所期待、因新冠肺炎而延宕的2020東京奧運，終於順利展開，台灣選手的精湛表現也帶動了全民瘋奧運的熱情，在舉重、羽球、空手道、桌球…等項目都有極佳戰績，選手們的運動精神、努力不懈，也讓人對生活感到熱血，他們在運動場上的信念，更成為生活金句。

█舉重金牌：郭婞淳

「老天爺要你多成功，就會給你多少挫折與磨練。」謝謝舉重女神郭婞淳為我們翻譯了孟子曰「故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能」，就像是為了要跳高、必須先蹲低，我們眼前的困境，是為了激發我們邁向更寬廣的格局，或許懷抱安定、感激的態度來面對眼前的挫折，就能在暴風雨中期待彩虹的到來。

而郭婞淳更讓人感動的語句是「人生的目的不是贏得每場賽跑，而是當我們完賽的時候，途中幫助了多少人一起完成賽跑」，職場如運動場，在這段期間，很需要同事、家人彼此鼓舞的力量，共同前進。

█羽球男雙金牌：李洋、王齊麟

「麟洋配」是今年奧運最強的CP組合，默契好到讓網友敲碗兩個大男生「在一起」，而他們在球場上的互動，也成為既可愛、又令人感動的默契，在敗部復活的歷程中勇奪金牌的精神，也令人印象深刻，如同他們的金句，「等待奇蹟，不如為自己留下努力的軌跡；期待運氣，不如堅持自己的勇氣！」、「只要球還沒落地，就不要放棄！」即使目前在大環境的壓力中，對未來或健康感到徬徨憂心，但堅持勇氣不放棄，把握每個當刻，都是回頭看的美好回憶。

█女子單打羽球銀牌：戴資穎

羽球天后戴資穎的金句：「不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。」

當我們感到灰心沮喪的時候，很容易陷入自責，但我們應當擁抱自己的不完美，可以愛自己、才能愛別人，勇於接受自己的不完美，才能心平氣和的看見、接納、調整自己的步伐，朝向完美的目標踏實實踐。

█桌球男單止步16強：莊智淵

雖然在東奧中沒能贏得獎牌，但莊智淵憑藉「一個人的身影」，卻打出了令人尊敬、嚮往的格局，他的高度在於，「盡力而為：只有別人能講，我不能。」

在這樣嚴苛的要求中，所謂盡力並不存在，因為對自己說盡力而為，像是打了預防針，因此莊智淵的努力是義無反顧的，沒有停損點就能激發無限可能。正如同他所說「孤單是最強大的力量」，我們面對的敵人常常是自己，在安靜、安定的自我鞭策之中，持續朝前邁進，也唯有自己清楚每一步的路，是怎麼走過來的。

享受運動比勝負來得重要。圖／摘自Pelexs（攝影師：Filipe de Azevedo）
享受運動比勝負來得重要。圖／摘自Pelexs（攝影師：Filipe de Azevedo）
在運動中也能體悟到許多人生的道理。圖／摘自Pelexs（攝影師：cottonbro）
在運動中也能體悟到許多人生的道理。圖／摘自Pelexs（攝影師：cottonbro）

東京奧運 金牌 新冠肺炎

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