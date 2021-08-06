收藏奧運美好戰役 一卡通今晚發行「台灣IN」卡片

粉絲敲碗成功！東京奧運羽球男子雙打冠軍戰的壓線球畫面成為經典，一卡通公司粉絲團發起「敲碗活動」，不到1天時間，超過7300人按讚、逾5400則留言及700次分享。一卡通公司表示，應粉絲要求，今晚奪牌時刻正式開賣「台灣IN一卡通」，每售出一張捐出100元給培訓選手的重點學校，支持台灣各賽事運動選手。

中華隊在2020東京奧運成績亮眼，雙打金牌戰中，李洋、王齊麟以直落二獲勝，一記神準壓線球的畫面深植人心，市面上出現金融卡、口罩等相關產品。一卡通公司臉書小編8月2日也在粉絲專頁發起按讚留言「敲碗活動」，只要按讚破5000立刻開版製作。

一卡通指出，「台灣IN！」人氣超強，順利爭取發卡，最終版本今天曝光，預計今天（8月6日）晚上8點54分，選在奪金的一刻正式開罵。一卡通將邊界線調整成觀眾視角，呈現羽球在球場落下的精彩時刻，這一球代表獲得奧運金牌喜悅，象徵選手為國家為個人榮譽拚搏的台灣精神。