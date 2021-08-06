平日訂席超過8成 台北君悅酒店搶攻「微」型快閃商機

受疫情影響，國內星級飯店從海外轉國內客，隨著疫情爆發，再度轉攻外帶外送，

漸進式的彈性轉型下，也有不少新創舉。台北君悅酒店昨(5日)起，開放雲錦中餐廳、寶艾西餐廳及Cheers迎賓廊內用訂位，每餐期50人，8月中旬前兩周末三間餐廳已全數滿訂，平日訂席也超過8成。業者表示，將搶攻「微」型快閃商機，包括以「微旅行」、「微婚禮」、「微會議」 全館動員拚第四季營收。

其中，凱菲食集外帶將持續至8月底，本周推出極鮮功夫新菜，包括新加坡福建蝦麵佐波士頓龍蝦、避風塘軟殼蟹、麻辣牛三寶麵、馬鈴薯燉牛肉飯、還有系列驚豔味蕾的烘焙甜品，於現場及線上購物平台同步販售，力拼外帶商機。

住房則採「短打促銷」的方式，結合限量海陸大餐祭出限時優惠方案，業者表示，就是刺激消費者以「食」力解封低迷旅遊市場。8月7日中午前，凱菲食集推出1,499元「厚食上癮」海陸大餐，超狂20盎司關島風碳烤美國肋眼牛排及焗烤菠菜生蠔半打 (價值2,680元、56折)，搭配「金光閃閃」住房，享免費升等豪華客房及厚食上癮海陸大餐，每晚4,299元，即訂即住，12歲以下兒童2位免費入住及加床，搶攻暑期微旅行商機。

開放室內用餐的同時，台北君悅也推出「2021微婚禮方案」，鎖定計畫在今年完成文定、戶外證婚或10桌左右小場次的婚宴新人，主打「場地升級」為賣點，以1/3婚宴預算，即能使用3倍大的宴客空間。12月30日前訂席，即可以每桌18,800元/8位(保證3桌)起桌價格，選擇於氛圍雅致的君寓、或擁有戶外露臺的凱寓及政商名流宴會首選凱悅廳舉辦夢幻婚禮，預訂9桌再送1桌，預訂10桌送頂級婚禮甜點吧。

台北君悅宴會業務協理賴英勇指出，「微婚禮方案」目標承接至少50場次，以彌補三級警戒至今近300場宴會損失。