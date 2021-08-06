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「買一送一」只限2天 FISZZI費滋氣泡飲「旺來」登場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
FISZZI費滋氣泡飲專賣店旺來系列飲品新上市。圖／FISZZI提供
FISZZI費滋氣泡飲專賣店旺來系列飲品新上市。圖／FISZZI提供

盛夏的手搖飲生意大好，主打氣泡飲的「FISZZI費滋氣泡飲專賣店」8/11起推出三款鳳梨系列飲品，包含「鳳椰莎莎」、「金旺四季春」與「微紅夕陽」，以手工熬煮的鳳梨果露搭配椰奶、四季春、紅茶，展現三種截然不同的旺來滋味，8/11~8/12新品上市期間，新品享買一送一優惠。

此外，隨著中秋節即將到來，FISZZI也首度開賣「鋁罐氣泡飲禮盒組」，內含兩瓶氣泡飲及兩份美式手工軟餅乾，售價299元。不同於一般餅乾堅硬酥脆，美式軟餅乾的特色在於濕潤柔軟的餅乾體，吃起來像是蛋糕的口感，在台灣掀起一陣炫風，也創新中秋送禮滋味。

FISZZI伊通店

電話：02-2701-9633

營業時間：周一～周日11:00~21:00、周六12:00~20:00

地址：台北市中山區伊通街109~2號

棉花糖玉米脆脆。圖／FISZZI提供
棉花糖玉米脆脆。圖／FISZZI提供

中秋節 鳳梨 北市

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