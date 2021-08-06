「買一送一」只限2天 FISZZI費滋氣泡飲「旺來」登場

對於生活質感的追求，人們總是不輕易滿足，永遠期待著更多的選擇、更精良的材質、更新潮的設計。而這樣的嚮往，便是朕璽國際成立的初衷，透過對於家具的精確審美及材質標準嚴格把關，提供台灣消費者更多元的「理想居家」選擇。

2021-08-06 09:23