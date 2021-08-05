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新葡苑四十六「套餐第2人半價」！點水樓88大餐享優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
點水樓「脆皮烤鴨」，選用重5.5斤的宜蘭櫻桃鴨製作。圖／點水樓提供
點水樓「脆皮烤鴨」，選用重5.5斤的宜蘭櫻桃鴨製作。圖／點水樓提供

隨著雙北開放內用以及父親節即將到來，「點水樓」推出內用、外帶皆適用的父親節套餐，品嚐得到脆皮烤鴨、抱卵小卷等人氣菜色；「新葡苑四十六」則是推出平日限定的「2人同行1人半價」的指定套餐方案，並有烤鴨內用現省500、單點滿千現折200等優惠。

即日起至8月8日期間，點水樓以烤鴨、抱卵小卷等料理，推出4～6人份的父親節套餐。其中點水樓「脆皮烤鴨」，選用重5.5斤的宜蘭櫻桃鴨，先以特製配方醃製12小時候，再風乾、烘烤，並淋上特製烤鴨專用油澆淋，為烤鴨帶來皮酥脆肉軟嫩的口感，並且可以搭配餅皮、三星蔥、小黃瓜、辣椒絲與甜麵醬品嚐。至於「抱卵小卷」則是選用肉質彈牙、甜度高的抱卵小卷，以清蒸、薑蔥等2種作法呈現，感受不同調味所帶來的小卷鮮甜。

「點水片鴨捲4人套餐」，即包含紹興醉雞、點水片鴨捲、馬祖紅糟酥魚、蘆筍山藥百果鮮菇、芹香鴨粥煲、菜肉蒸餃等菜色，每套原價4,210元，優惠價3,800元。另外也有6人套餐，除了點水片鴨捲外，還有凍豬腳、點水烤方、鳳梨梅子雞等菜色，每套原價5,980元，優惠價5,680元。

至於「薑蔥抱卵小卷4人套餐」，內含紹興醉雞、點水豆腐煲、薑蔥抱卵小卷、蘆筍山藥百果鮮菇、翡翠海鮮羹等菜色，每套原價4,210元，優惠價3,800元。「清蒸蔥油抱卵小卷6人套餐」則有凍豬腳、點水油爆蝦、清蒸蔥油抱卵小卷、黑蒜頭排骨湯等菜色，每套原價5,980元，優惠價5,680元。套餐均可內用或外帶，並均包含「壽豐鄉黑糯米芋泥紅棗蛋糕」。外帶消費滿額，也可享蛋糕65折的加購優惠。

「新葡苑四十六」自即日起至9月5日期間，限時推出平日午餐限定的「2人同行1人半價」優惠套餐，共有3種套餐選擇。基本菜色包括精緻美味三拼、蜜桔鮮果律蝦球、蘇杭東坡肉（附荷葉餅）、蟲草花浸豆苗、川貝人蔘燉雞湯，還有杏仁豆腐、冰心綠豆糕，每套980元。另外還有主餐升級為明蝦球、無錫排骨、蒸泉魚的海陸套餐，每套1,680元；也有主菜為菊島大明蝦跟南非活鮑魚、龍虎班的個人套餐，每套2,280元。

除了個人套餐外，招牌掛爐片皮鴨內用原價2,280元，優惠價1,780元，另外單點消費滿1,000元現抵200元；2,000元以上現抵400元。

每組980元的個人套餐。圖／新葡苑四十六提供
每組980元的個人套餐。圖／新葡苑四十六提供
清蒸蔥油抱卵小捲。圖／點水樓提供
清蒸蔥油抱卵小捲。圖／點水樓提供
新葡苑四十六招牌掛爐片皮鴨，內用原價2,280元，優惠價1,780元。圖／新葡苑四十六提供
新葡苑四十六招牌掛爐片皮鴨，內用原價2,280元，優惠價1,780元。圖／新葡苑四十六提供
點水樓父親節套餐中，均提供「壽豐鄉黑糯米芋泥紅棗蛋糕」。圖／點水樓提供
點水樓父親節套餐中，均提供「壽豐鄉黑糯米芋泥紅棗蛋糕」。圖／點水樓提供

套餐 烤鴨

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