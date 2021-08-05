快訊

還有機會！威力彩今晚頭獎連37摃 下周一上看13億

台鐵日南苑裡站間死傷事故 區間車撞上闖平交道行人

送禮不踩雷！7-11「七夕情人節」推20款人氣肖像禮物

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN七夕情人節集結寶可夢、史努比、Hello Kitty、貓貓蟲咖波、KAKAO FRIENDS、好想兔、白爛貓等高人氣肖像角色，推出近20款豐富禮物選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN七夕情人節集結寶可夢、史努比、Hello Kitty、貓貓蟲咖波、KAKAO FRIENDS、好想兔、白爛貓等高人氣肖像角色，推出近20款豐富禮物選擇。圖／7-ELEVEN提供

每到情人節前夕，7-ELEVEN都會準備一系列可愛又貼心的禮物，方便消費者就近採買，今年七夕情人節7-ELEVEN集結寶可夢、史努比、Hello Kitty、貓貓蟲咖波、KAKAO FRIENDS、好想兔、白爛貓等高人氣肖像角色，推出近20款禮物選擇，類別橫跨療癒玩偶、驚喜盒玩、實用小物等，讓情人們挑禮物不踩雷。

7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，以秘境景點為主題，融入皮卡丘、伊布等經典角色，附贈透明積木造型屋可自由組合布置，共有4種造型，值得收藏，每款售價349元；「SNOOPY葡萄軟糖」開袋附贈1張SNOOPY太空版防水珠光造型貼紙，可黏貼在筆電、行李箱作為質感裝飾，售價49元。另外還有質感爆棚的「七夕SNOOPY微光禮盒（相框燈）」，附贈2塊SNOOPY情境造型燈片可輪流替換，即日起至8月10日開放預購，預購日+5日起原店取貨，售價799元。

人氣不敗的Hello Kitty在情人節當然不會不缺席，7-ELEVEN引進身穿牛仔裝的「七夕Kitty對偶－鄉村休閒款」（售價1,299元）和精緻度滿分的「七夕Kitty對偶－日本和服款」（售價1,499元）等兩款浪漫對偶，附上透明外盒具紀念價值，裡面還有金莎巧克力3粒裝。抱枕、背包兩用的「七夕Kitty玩偶斜背包」可肩背、側背攜帶外出，也能當作居家抱枕使用，是最可愛的心意小禮，即日起至8月10日開放預購，售價599元。

如果另一半喜愛實用禮物，推薦貓貓蟲咖波的限定商品，包括輕巧好攜帶「咖波迷你隨行杯」、居家必備的「咖波造型矽膠隔熱墊」、可愛附碗蓋的「咖波造型泡麵碗」等，都能將心意化作禮物融入生活中，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。另有萌度破表的「好想兔靠手枕」、「好想兔玻璃吸管」，也是實用好禮首選，於2,000間7-ELEVEN門市貨架吊掛陳列販售。

想贈送具紀念意義的禮物，可選擇「KAKAO FRIENDS情人對杯」，愛心圖樣的轉印質感滿分，不論是跟伴侶一起使用或當作收藏都超甜蜜，一組售價369元，8月11日上午11點起ibon搶先開放預購，8月14日起開放取貨。

7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，以秘境景點為主題，融入皮卡丘、伊布等經典角色，共4種造型。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，以秘境景點為主題，融入皮卡丘、伊布等經典角色，共4種造型。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕SNOOPY微光禮盒（相框燈）」，白天是擺飾、夜晚是夜燈，附贈2塊SNOOPY情境造型燈片可輪流替換。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕SNOOPY微光禮盒（相框燈）」，白天是擺飾、夜晚是夜燈，附贈2塊SNOOPY情境造型燈片可輪流替換。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕KITTY對偶－鄉村休閒款」，售價1,299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕KITTY對偶－鄉村休閒款」，售價1,299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「KAKAO FRIENDS情人對杯」，一組售價369元，8月11日上午11點起ibon搶先開放預購，8月14日起開放取貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「KAKAO FRIENDS情人對杯」，一組售價369元，8月11日上午11點起ibon搶先開放預購，8月14日起開放取貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕史努比愛心花束」，售價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕史努比愛心花束」，售價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕SNOOPY微光禮盒（相框燈）」，即日起至8月10日開放預購，售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕SNOOPY微光禮盒（相框燈）」，即日起至8月10日開放預購，售價799元。圖／7-ELEVEN提供
「咖波造型泡麵碗」，售價660元，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。圖／7-ELEVEN提供
「咖波造型泡麵碗」，售價660元，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。圖／7-ELEVEN提供
「咖波迷你隨行杯」，售價320元，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。圖／7-ELEVEN提供
「咖波迷你隨行杯」，售價320元，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。圖／7-ELEVEN提供
「咖波造型矽膠隔熱墊」，售價360元，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。圖／7-ELEVEN提供
「咖波造型矽膠隔熱墊」，售價360元，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，共4款，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，共4款，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕Kitty對偶－日本和服款」，售價1,499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「七夕Kitty對偶－日本和服款」，售價1,499元。圖／7-ELEVEN提供
「好想兔靠手枕－今天是恐龍」、「好想兔靠手枕－今天是萌兔」，每款售價239元，於2,000間7-ELEVEN門市貨架吊掛陳列販售。圖／7-ELEVEN提供
「好想兔靠手枕－今天是恐龍」、「好想兔靠手枕－今天是萌兔」，每款售價239元，於2,000間7-ELEVEN門市貨架吊掛陳列販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進身穿牛仔裝的「七夕Kitty對偶－鄉村休閒款」、精緻度滿分的「七夕Kitty對偶－日本和服款」等兩款浪漫對偶，附上透明外盒具紀念價值。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進身穿牛仔裝的「七夕Kitty對偶－鄉村休閒款」、精緻度滿分的「七夕Kitty對偶－日本和服款」等兩款浪漫對偶，附上透明外盒具紀念價值。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「白爛貓盒玩套組」，售價2,100元，即日起至8月15日OPEN POINT App限定預購、門市付款，8月18日起開放取貨。
7-ELEVEN推出「白爛貓盒玩套組」，售價2,100元，即日起至8月15日OPEN POINT App限定預購、門市付款，8月18日起開放取貨。
7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，共4款，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，共4款，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供

七夕 情人節 Hello Kitty

延伸閱讀

七夕告白比照迪麗熱巴！大膽甜獻MIKIMOTO珍珠

七夕吃牛排送青木定治！茹絲葵牛排館節慶套餐限時供應

小紅鎖情定七夕 劉詩詩、陳飛宇 輕珠寶解鎖戀人心

KKday直送七夕放閃特輯 快閃神助攻五折起優惠

相關新聞

送禮不踩雷！7-11「七夕情人節」推20款人氣肖像禮物

每到情人節前夕，7-ELEVEN都會準備一系列可愛又貼心的禮物，方便消費者就近採買，今年七夕情人節7-ELEVEN集結寶...

「主廚只想作自己」拒絕米其林 其實可以更聰明

日前台灣有粵菜餐廳和日本料理餐廳向法院提告米其林，拒絕帶有商業性質的密探餐飲評鑑，引起矚目。這兩間餐廳不是拒絕米其林評鑑的首例，但過往拒絕米其林而受到討論的都是已拿到米其林星級的餐廳主廚；未進榜而拒絕米其林，可能要先釐清，密探是否真的曾經造訪？然而不可諱言，米其林光環對當代主廚而言是把雙面刃：可以把你推向事業巔峰，但你就很難作你自己。

父親節將至！聰明網友「組合購」，一次滿足父母被網友讚爆

在疫情趨緩之際，準備迎接父親節，但到底該送什麼禮物給父親呢？甚至要連母親也要照顧到，既有網友分享這次送給爸爸的大禮，連媽媽也能照顧到，讓網友直呼「很會算」！ 網友在臉書社團「momo網購好物交流

Lady Gaga活脫拜金貴婦！寶格麗珠寶助演繹豪門謀殺案

根據2000年同名小說「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）改編而成的傳記犯罪電影，由「神鬼戰士」名...

頂級日料新選擇！海峽會「辰壽司、割烹」每人2500起

隨著餐飲業重新開放內用，醞釀已久的「海峽會」全新雙品牌「辰壽司」與「辰壽司．割烹」已於即日起正式開幕，並各由阪口琢磨、谷...

全家便利商店中元節請出三大宮廟推「代拜普渡服務」

中元普渡安心拜，防疫降二級後宮廟普渡多半仍停辦，全家便利商店繼去年率通路之先推出宮廟幫拜服務，今年更擴大請出大甲鎮瀾宮、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。