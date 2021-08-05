送禮不踩雷！7-11「七夕情人節」推20款人氣肖像禮物

每到情人節前夕，7-ELEVEN都會準備一系列可愛又貼心的禮物，方便消費者就近採買，今年七夕情人節7-ELEVEN集結寶可夢、史努比、Hello Kitty、貓貓蟲咖波、KAKAO FRIENDS、好想兔、白爛貓等高人氣肖像角色，推出近20款禮物選擇，類別橫跨療癒玩偶、驚喜盒玩、實用小物等，讓情人們挑禮物不踩雷。

7-ELEVEN獨家推出「寶可夢情境公仔食玩組」，以秘境景點為主題，融入皮卡丘、伊布等經典角色，附贈透明積木造型屋可自由組合布置，共有4種造型，值得收藏，每款售價349元；「SNOOPY葡萄軟糖」開袋附贈1張SNOOPY太空版防水珠光造型貼紙，可黏貼在筆電、行李箱作為質感裝飾，售價49元。另外還有質感爆棚的「七夕SNOOPY微光禮盒（相框燈）」，附贈2塊SNOOPY情境造型燈片可輪流替換，即日起至8月10日開放預購，預購日+5日起原店取貨，售價799元。

人氣不敗的Hello Kitty在情人節當然不會不缺席，7-ELEVEN引進身穿牛仔裝的「七夕Kitty對偶－鄉村休閒款」（售價1,299元）和精緻度滿分的「七夕Kitty對偶－日本和服款」（售價1,499元）等兩款浪漫對偶，附上透明外盒具紀念價值，裡面還有金莎巧克力3粒裝。抱枕、背包兩用的「七夕Kitty玩偶斜背包」可肩背、側背攜帶外出，也能當作居家抱枕使用，是最可愛的心意小禮，即日起至8月10日開放預購，售價599元。

如果另一半喜愛實用禮物，推薦貓貓蟲咖波的限定商品，包括輕巧好攜帶「咖波迷你隨行杯」、居家必備的「咖波造型矽膠隔熱墊」、可愛附碗蓋的「咖波造型泡麵碗」等，都能將心意化作禮物融入生活中，於2,500間7-ELEVEN門市貨架陳列盒販售。另有萌度破表的「好想兔靠手枕」、「好想兔玻璃吸管」，也是實用好禮首選，於2,000間7-ELEVEN門市貨架吊掛陳列販售。