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父親節將至！聰明網友「組合購」，一次滿足父母被網友讚爆

聯合新聞網 / 消費中心／綜合報導
圖／摘自「momo網購好物交流」臉書社團
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圖／摘自「momo網購好物交流」臉書社團
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疫情趨緩之際，準備迎接父親節，但到底該送什麼禮物給父親呢？甚至要連母親也要照顧到，既有網友分享這次送給爸爸的大禮，連媽媽也能照顧到，讓網友直呼「很會算」！

網友在臉書社團「momo網購好物交流」表示，因為疫情關係，已經3個月沒有回家，而且爸爸在物流業上班，這陣子常加班被操爆，全身痠痛，因此想要送大禮給老爸。

網友就在momo購物網下單買了「FUJI按摩椅」送給老爸，另外也買了「正官庄高麗蔘精」與「娘家滴雞精」，同步送給父母，而父母收到禮物後，雖然嘴巴裡罵小孩「亂花錢」，但卻也感受到他們的開心，透露老爸坐上按摩以後就睡著了，老媽對滴雞精與高麗蔘精讚不絕口。

不少網友也跟著表示，讚賞原PO「好會挑禮物、好孝順，也好有錢」，也有人表示也準備要買按摩椅，只是不知道該選什麼顏色，還有人問說「請問購買按摩椅是不是會送水氧機，本來家人對按摩椅就心動，有水氧機的話我要去勸敗了」。

還在煩惱父親節禮物嗎？挑選禮物可以選擇實用性、健康性為主，讓父母都很健康。

圖／摘自「momo網購好物交流」臉書社團
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按摩 雞精 父親節 疫情

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