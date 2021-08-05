Lady Gaga活脫拜金貴婦！寶格麗珠寶助演繹豪門謀殺案

根據2000年同名小說「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）改編而成的傳記犯罪電影，由「神鬼戰士」名導雷利史考特（Ridley Scott）執導，「凱羅忍」亞當崔佛（Adam Driver）、傑瑞德雷托（Jared Leto）主演，其中號稱「Lady Gucci」的冷血拜金貴婦Patrizia Reggiani，則是由女神卡卡（Lady Gaga）演出。預計將於2021年11月上映的「Gucci：豪門謀殺案」，日前釋出首波預告片和宣傳海報，其中最引起熱議的是經特殊化妝令人完全認不出來的傑瑞德雷托。而飾演拜金貴婦的女神卡卡，則得到珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的贊助，以大量年代的骨董珠寶協助她詮釋這個傳奇女子。

和古馳（Gucci）同樣是來自義大利的寶格麗，設計風格也承襲了義大利熱情奔放的美學，無疑是這位全身Gucci的拜金貴婦最佳選擇。為了完美詮釋這個在1970年代間嫁入豪門、1994年正式離婚、並於1995年買凶殺（前）夫的時尚界傳奇人物，寶格麗除了提供價值上千萬的紅寶石鑽石頂級珠寶，也拿出多件品牌於1970到1990年代間創作的骨董珠寶，營造出無可取代的時代氛圍，協助女神卡卡精準地刻畫這個活得非常自我的大膽女性。 女神卡卡於電影中配戴的寶格麗頂級鴿血紅紅寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供 女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列紫水晶與鑽石Tubogas手環，創作時間約西元1972年。圖／寶格麗提供 女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas手環，創作時間約西元1977年。圖／寶格麗提供 女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶耳環，創作時間約西元1989年。圖／寶格麗提供 女神卡卡於電影中配戴的寶格麗頂級鴿血紅紅寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供 女神卡卡配戴寶格麗珠寶飾演「Lady Gucci」Patrizia Reggiani。圖／擷取自寶格麗提供之影片 女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶項鍊，創作時間約西元1991年，原為Yasmin Aga Khan公主收藏，華人影后劉嘉玲也曾配戴過此項鍊。圖／寶格麗提供