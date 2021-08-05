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Lady Gaga活脫拜金貴婦！寶格麗珠寶助演繹豪門謀殺案

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女神卡卡配戴寶格麗珠寶飾演「Lady Gucci」Patrizia Reggiani。圖／擷取自寶格麗提供之影片
女神卡卡配戴寶格麗珠寶飾演「Lady Gucci」Patrizia Reggiani。圖／擷取自寶格麗提供之影片

根據2000年同名小說「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）改編而成的傳記犯罪電影，由「神鬼戰士」名導雷利史考特（Ridley Scott）執導，「凱羅忍」亞當崔佛（Adam Driver）、傑瑞德雷托（Jared Leto）主演，其中號稱「Lady Gucci」的冷血拜金貴婦Patrizia Reggiani，則是由女神卡卡（Lady Gaga）演出。預計將於2021年11月上映的「Gucci：豪門謀殺案」，日前釋出首波預告片和宣傳海報，其中最引起熱議的是經特殊化妝令人完全認不出來的傑瑞德雷托。而飾演拜金貴婦的女神卡卡，則得到珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的贊助，以大量年代的骨董珠寶協助她詮釋這個傳奇女子。

和古馳（Gucci）同樣是來自義大利的寶格麗，設計風格也承襲了義大利熱情奔放的美學，無疑是這位全身Gucci的拜金貴婦最佳選擇。為了完美詮釋這個在1970年代間嫁入豪門、1994年正式離婚、並於1995年買凶殺（前）夫的時尚界傳奇人物，寶格麗除了提供價值上千萬的紅寶石鑽石頂級珠寶，也拿出多件品牌於1970到1990年代間創作的骨董珠寶，營造出無可取代的時代氛圍，協助女神卡卡精準地刻畫這個活得非常自我的大膽女性。

女神卡卡於電影中配戴的寶格麗頂級鴿血紅紅寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的寶格麗頂級鴿血紅紅寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列紫水晶與鑽石Tubogas手環，創作時間約西元1972年。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列紫水晶與鑽石Tubogas手環，創作時間約西元1972年。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas手環，創作時間約西元1977年。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas手環，創作時間約西元1977年。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶耳環，創作時間約西元1989年。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶耳環，創作時間約西元1989年。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的寶格麗頂級鴿血紅紅寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的寶格麗頂級鴿血紅紅寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
女神卡卡配戴寶格麗珠寶飾演「Lady Gucci」Patrizia Reggiani。圖／擷取自寶格麗提供之影片
女神卡卡配戴寶格麗珠寶飾演「Lady Gucci」Patrizia Reggiani。圖／擷取自寶格麗提供之影片
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶項鍊，創作時間約西元1991年，原為Yasmin Aga Khan公主收藏，華人影后劉嘉玲也曾配戴過此項鍊。圖／寶格麗提供
女神卡卡於電影中配戴的BVLGARI Heritage典藏系列彩寶項鍊，創作時間約西元1991年，原為Yasmin Aga Khan公主收藏，華人影后劉嘉玲也曾配戴過此項鍊。圖／寶格麗提供

Gucci 珠寶

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