聽新聞
test
0:00 / 0:00
Lady Gaga活脫拜金貴婦！寶格麗珠寶助演繹豪門謀殺案
根據2000年同名小說「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）改編而成的傳記犯罪電影，由「神鬼戰士」名導雷利史考特（Ridley Scott）執導，「凱羅忍」亞當崔佛（Adam Driver）、傑瑞德雷托（Jared Leto）主演，其中號稱「Lady Gucci」的冷血拜金貴婦Patrizia Reggiani，則是由女神卡卡（Lady Gaga）演出。預計將於2021年11月上映的「Gucci：豪門謀殺案」，日前釋出首波預告片和宣傳海報，其中最引起熱議的是經特殊化妝令人完全認不出來的傑瑞德雷托。而飾演拜金貴婦的女神卡卡，則得到珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的贊助，以大量年代的骨董珠寶協助她詮釋這個傳奇女子。
和古馳（Gucci）同樣是來自義大利的寶格麗，設計風格也承襲了義大利熱情奔放的美學，無疑是這位全身Gucci的拜金貴婦最佳選擇。為了完美詮釋這個在1970年代間嫁入豪門、1994年正式離婚、並於1995年買凶殺（前）夫的時尚界傳奇人物，寶格麗除了提供價值上千萬的紅寶石鑽石頂級珠寶，也拿出多件品牌於1970到1990年代間創作的骨董珠寶，營造出無可取代的時代氛圍，協助女神卡卡精準地刻畫這個活得非常自我的大膽女性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言