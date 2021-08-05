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頂級日料新選擇！海峽會「辰壽司、割烹」每人2500起

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
赤貝。記者陳睿中／攝影
赤貝。記者陳睿中／攝影

隨著餐飲業重新開放內用，醞釀已久的「海峽會」全新雙品牌「辰壽司」與「辰壽司．割烹」已於即日起正式開幕，並各由阪口琢磨、谷口星路2位日籍料理長坐鎮，為喜愛日本料理的民眾，提供全新的奢華體驗。

由蔡辰男所創立的海峽會，佔地1,500坪，採火鍋、中菜、法式料理等複合餐飲空間規劃。此次新開幕的辰壽司與辰壽司．割烹，即是喜愛日本料理的蔡辰男，為了原味重現腦海中的日本料理所傾力打造而成。擔任壽司料理長的阪口琢磨，過去任職於銀座一星名店鮨青木，而割烹料理長谷口星路則是出身於百年歷史的銀座壽司幸本店，並擁有東京河豚料理執照。用餐空間則規劃了3座板前客席與包廂，總計91席座位，均採無菜單式料理。

阪口琢磨呈現的壽司，均以江戶前壽司為基礎，並且全面使用「赤醋飯」，但透過降低酸度、鹹度的方式，達到滋味的平衡感。以「墨烏賊搭配魚子醬」為例，阪口琢磨將墨烏賊上傳統使用的鹽替換為魚子醬，帶來鹹度又能提昇整體成熟風味；江戶前壽司必備的「竹莢魚」，則是以醋醃製後增添飽滿與清爽感，另外羽立紫海膽、馬糞海膽，當日則分別以海苔捲、小丼飯的方式展現，藉此突顯不同的口味與口感變化。金目鯛、紅喉等油脂較豐富的魚種，阪口琢磨也將表皮微微炙燒，提昇油脂香氣與酥脆口感。菜單中，亦安排鮪魚大腹、七彩龍蝦、赤貝、美國極黑和牛翼板、日本A4和牛沙朗、星鰻等食材。

辰壽司與辰壽司割烹，午餐時段每人2,500～10,000元；晚餐時段每人3,500～10,000，並依照當季食材進行安排。辰壽司的方案中，2,500元方案為15道式，頂級的10,000元方案，則採19道式，限4人以上提前預約。若是喜愛小酌的賓客，店內亦提供有新政No.6 X-Type、勝山簾袋取純米大吟釀等6款清酒。

【辰壽司／辰壽司割烹】

地址：台北市松山區敦化北路167號B1

電話：02-7707-6666

壽司料理長阪口琢磨（左）、壽司割烹料理長谷口星路。記者陳睿中／攝影
壽司料理長阪口琢磨（左）、壽司割烹料理長谷口星路。記者陳睿中／攝影
板前位置可以就近欣賞料理長阪口琢磨的手藝。記者陳睿中／攝影
板前位置可以就近欣賞料理長阪口琢磨的手藝。記者陳睿中／攝影
油脂豐厚的鮪魚大腹。記者陳睿中／攝影
油脂豐厚的鮪魚大腹。記者陳睿中／攝影
竹莢魚。記者陳睿中／攝影
竹莢魚。記者陳睿中／攝影
羽立紫海膽乃是小野二郎的必用食材。記者陳睿中／攝影
羽立紫海膽乃是小野二郎的必用食材。記者陳睿中／攝影
七彩龍蝦。記者陳睿中／攝影
七彩龍蝦。記者陳睿中／攝影
經炙燒處理的紅喉，更添香氣。記者陳睿中／攝影
經炙燒處理的紅喉，更添香氣。記者陳睿中／攝影
金目鯛。記者陳睿中／攝影
金目鯛。記者陳睿中／攝影
擔任前菜的醬燒鰻魚佐土佐醋。記者陳睿中／攝影
擔任前菜的醬燒鰻魚佐土佐醋。記者陳睿中／攝影
墨烏賊搭配魚子醬，藉由魚子醬提昇成熟鹹度。。記者陳睿中／攝影
墨烏賊搭配魚子醬，藉由魚子醬提昇成熟鹹度。。記者陳睿中／攝影
海峽會旗下的辰壽司、辰壽司割烹，已於即日起正式開幕。圖／海峽會提供
海峽會旗下的辰壽司、辰壽司割烹，已於即日起正式開幕。圖／海峽會提供
比目魚。記者陳睿中／攝影
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壽司 日本料理 海膽

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