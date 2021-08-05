全家便利商店中元節請出三大宮廟推「代拜普渡服務」

中元普渡安心拜，防疫降二級後宮廟普渡多半仍停辦，全家便利商店繼去年率通路之先推出宮廟幫拜服務，今年更擴大請出大甲鎮瀾宮、北港武德宮、北港朝天宮等三大宮廟提供「代拜普渡服務」，推出3周訂購數較前年成長近1倍，更創下今年中元節業績的近5成占比，即日起至8月19日可於「全家行動購」網路商城、「全+1行動購」LINE社群電商平台或FamiPort事務機選購。

全家便利商店今年「代拜普渡服務」擴大邀請大甲鎮瀾宮、北港武德宮、北港朝天宮共襄盛舉，並配合防疫零接觸原則，新增線上預購方式，即日起至8月19日可至「全家行動購」網路商城、「全+1行動購」LINE社群電商平台或實體門市FamiPort預購。其中由餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品所組成的「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，可選擇將商品獻暖給弱勢團體（預購價1,000元）或是宅配到府（預購價1,250元）；北港朝天宮推出的「北港媽祖慈悲普渡箱」包含200元香油錢，還內含18項食品及普旗、疏文、獻暖限定朝天宮福袋一份，憑福袋底部序號更有機會抽到純黃金媽祖，同樣可選擇獻暖給弱勢團體或宅配到府，預購價皆為1,500元；北港武德宮的「冥陽兩利中元普度贊普」提供超過超過20款食品、普渡用品，普品將直接獻暖給弱勢團體，預購價1,500元。

為了方便民眾就近採購中元普渡用品，全家便利商店門市即日起至9月7日推出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」等超過20款箱購商品，還有超過40款中元節專屬貨架商品，購買指定商品滿額200元再加價99元即可換購「三麗鷗 X 霹靂」合作推出的限量摺疊購物袋一個，共兩款、合計限量共3萬個，售完為止。

全家便利商店首推精選飲料、零食、泡麵、罐頭等超過4款團拜熱銷商品，讓消費者可依需求自由選購，其中「辦公分享組」、「家庭經濟組」皆為售價399元，最低可享79折優惠；另有超過15款團拜商品的「便利經濟組」售價699元；「豪華澎派組」則推出近19款商品，售價999元。

另有中元節箱購食品74折起，主打「樂事金光閃閃洋芋片組合箱」特價115元、「乖乖澎湃箱」特價119元、「浪味仙組合箱」特價99元、「旺旺全家保平安箱」特價139元等；小家庭也可選購「樂事開趴小聚分享包」特價65元、「可樂果歡樂分享包」特價79元。

「全家行動購」網路商城即日起至8月24日推出「誠心拜、安心BUY」中元節主題活動，「冷凍美食區」主打冷凍生鮮「台灣好漁」推出的豪華國產海鮮組合，結合魚、蝦、蜆等新鮮海鮮，優惠價2,292元，還有覆熱即食的「王品嚴選」義式調味雞腿排3入優惠價210元；「普渡用品區」有「富山檀香」澎湃普渡公金組售價499元，全家一起輕鬆普度金香組售價398元；還有超過百項飲料商品、折扣下殺5折起的「箱購飲料區」，囊括超過300項異國、量販及人氣零食的「零食餅乾區」。全館冷凍商品消費滿699元、常溫滿399元即可享免運優惠，累積消費滿2,000元送200元購物金。