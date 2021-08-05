老宅新生！ CEO1950總裁藝文空間「四季之傘」線上首播
一棟70餘歲的歷史老宅，重生成為「CEO1950 總裁藝文空間」已滿週年，紀錄老宅風華的影片「四季之傘」，將於8月7日下午三點，於官方粉絲專頁 （https://www.facebook.com/CEO1950/）進行首播。
「CEO1950 總裁藝文空間」自2020年6月20日開幕，經過一年的市場考驗逐漸蛻變昇華；因新冠肺炎疫情自2021年5月起進入第三級警戒，原定六月舉行的週年慶活動被迫暫停。CEO1950也在疫情逐漸緩和後，和大家在線上分享這棟老宅一年來的點點滴滴，並聊一聊未來的計畫。
《四季之傘》拍攝過程耗時一年多，以「傘」的意象為根基來拍攝四部短片，在「四季」流轉下紀錄老屋不同的面貌。在線上首播活動中，將邀請到兩位傳統製傘產業出身的「CEO1950 總裁藝文空間」主理人，與導演和主廚在線上交流，並首次分享拍攝過程中未採用的珍貴鏡頭及NG畫面。
「CEO1950總裁藝文空間」這棟佇立在台北市晴光商圈的歷史建物，由企業家丁武始興建，於1949年落成，1951年賣給中央銀行，也是國民政府來台後首任央行總裁徐伯園宅邸。
座落在曾經叱吒風雲的街區，包括美軍顧問團副團長蔡斯、飛虎隊將軍陳納德及陳香梅夫婦、山西省主席陸軍一級上將閻錫山、李榦與陳季恆等人，都曾住在這條街上。現今舊宅建物幾乎頹圮沒落，在台北市老房子文化運動下，只有央行總裁徐柏園的自宅完整重生。
這棟美麗的老宅，擁有前庭後院，完整保留70多年二層和洋混合木造結構。配合政府推動的「老房子文化運動」計畫，將這些承載著歷史符碼的陳舊建築修復、改造，打造成結合美食、美酒、時尚、知識、創意的人文場域。
2020年由見證台灣經濟起飛的「話雨人文生活」進駐，主理人吳其峯夫婦將走遍全世界所感受到的美學文化，透過此空間重新再開始，邀請台灣知名古蹟修復建築師許伯元與結構技師，將原有即將頹傾的老屋翻新，並由年輕室內設計師龐甄嬉為其空間打造時尚面貌，以一座城市的記憶紀錄台北時代美學。
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