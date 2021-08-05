快訊

空手道／保住生機！文姿云擊敗伊朗選手 分組1勝1敗

小S挺東奧國手遭出征 今打破沉默微博發文「我不是台獨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕告白比照迪麗熱巴！大膽甜獻MIKIMOTO珍珠

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供

擁有零死角完美臉蛋的MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴，近日因為與超強CP感的楊洋一起主演「你是我的榮耀」再度成為話題。這個在網路上播放量突破8億的戀愛劇，因為男女主角完美匹配的高顏值與曖昧爆表的互動，讓粉絲幾乎為之瘋狂，適逢七夕情人節，也成為最應景的甜蜜話題。

話題正熱的迪麗熱巴也登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面，以一身溫暖印花皮革的秋冬造型，堆疊混搭MIKIMOTO珍珠珠寶，展現優雅又不羈的為代女性樣貌，也同時示範了珍珠珠寶再搭配上的嶄新可能。從簡約日常、可以變換配戴方式的實用珠寶，到深具份量感的高級珠寶，迪麗熱巴都駕馭得宜，也恰好點出象徵幸福圓滿的珍珠，無疑是七夕情人節為愛情獻上祝福的首選。

MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
（由上至下）迪麗熱巴配戴款的MIKIMOTO黑珍珠鑽石手環小型款，27萬4,000元起；白色南洋珍珠鑽石手環小型款，27萬9,000元起。圖／MIKIMOTO提供
（由上至下）迪麗熱巴配戴款的MIKIMOTO黑珍珠鑽石手環小型款，27萬4,000元起；白色南洋珍珠鑽石手環小型款，27萬9,000元起。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K白金珍珠鑽石戒指，35,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K白金珍珠鑽石戒指，35,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列多層次珍珠鑽石項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列多層次珍珠鑽石項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列純銀搭配日本Akoya珍珠串鍊，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列純銀搭配日本Akoya珍珠串鍊，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Moon Dew頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Moon Dew頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO可拆組珍珠流蘇耳環，78,600元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO可拆組珍珠流蘇耳環，78,600元。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 迪麗熱巴

延伸閱讀

迪麗熱巴2度告白楊洋！粉絲敲碗「原地結婚」

迪麗熱巴穿成這樣是要去上學嗎？和Angelababy都青春長腿學生妹 真的太逼人

仙氣嫵媚如真人版白雪公主！迪麗熱巴「漸層紗裙」展完美曲線，加碼公開保養瘦身法

劇迷最愛排行榜出爐 前10名均大陸古裝戲是網友最愛

相關新聞

七夕告白比照迪麗熱巴！大膽甜獻MIKIMOTO珍珠

擁有零死角完美臉蛋的MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴，近日因為與超強CP感的楊洋一起主演「你是我的榮耀」再度成為...

昆凌提前慶生曬Boucheron珠寶 周杰倫加碼秀恩愛

「周董」周杰倫愛妻昆凌雖然生日為下周8月12日，但身為法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）品牌人的她，卻在今日於in...

滿額送「請支援收銀」購物袋 PXGo!全聯線上購最高11%回饋

防疫警戒降級，但消費者防疫意識仍高，迎接疫情之下的中元節，「PXGo!全聯線上購」祭出多樣線上獨家活動，方便民眾在家也能...

2021香奈兒MONSIEUR系列男表 大理石面、賽車款帥炸

香奈兒（CHANEL）或許以女性服飾起家，不過延伸到服飾與配件各領域的設計從未自我侷限 – 打破既有的疆界、勇於挑戰的精...

七夕吃牛排送青木定治！茹絲葵牛排館節慶套餐限時供應

茹絲葵經典牛排館推出七夕情人節與父親節個人節慶套餐，於8月6日至8月15日限時10天，以限量方式供應。在8月9日至8月1...

「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕 《原創角色夏日祭》首登高雄夢時代

聯合數位文創旗下商店品牌「u.Point有點市」將登陸南台灣舉辦《原創角色夏日祭》，眾多台日港熱門角色將首度攜手，於高雄夢時代打造粉絲朝聖殿堂，其中包括台灣角色「貓貓蟲咖波」、「黃阿瑪的後宮生活」、「好想兔」、「麻吉兔」、「無所事事小海豹」、「花貓大旅社」與「罐頭豬LULU」，以及日本「卡納赫拉的小動物」。另外，日前由「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」與「貓小姐Ms.Cat」在台北掀起櫻花風潮的《躲貓貓櫻花季快閃店》，也將一同南移展出，期待為中南部粉絲們在炎夏中帶來粉嫩的櫻花與和日式風情。2021年8月6日起到10月11日《原創角色夏日祭》將於高雄統一夢時代購物中心3樓陪伴各位，快來跟著熱門角色們一起消暑吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。