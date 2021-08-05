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七夕告白比照迪麗熱巴！大膽甜獻MIKIMOTO珍珠
擁有零死角完美臉蛋的MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴，近日因為與超強CP感的楊洋一起主演「你是我的榮耀」再度成為話題。這個在網路上播放量突破8億的戀愛劇，因為男女主角完美匹配的高顏值與曖昧爆表的互動，讓粉絲幾乎為之瘋狂，適逢七夕情人節，也成為最應景的甜蜜話題。
話題正熱的迪麗熱巴也登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面，以一身溫暖印花皮革的秋冬造型，堆疊混搭MIKIMOTO珍珠珠寶，展現優雅又不羈的為代女性樣貌，也同時示範了珍珠珠寶再搭配上的嶄新可能。從簡約日常、可以變換配戴方式的實用珠寶，到深具份量感的高級珠寶，迪麗熱巴都駕馭得宜，也恰好點出象徵幸福圓滿的珍珠，無疑是七夕情人節為愛情獻上祝福的首選。
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