七夕告白比照迪麗熱巴！大膽甜獻MIKIMOTO珍珠

擁有零死角完美臉蛋的MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴，近日因為與超強CP感的楊洋一起主演「你是我的榮耀」再度成為話題。這個在網路上播放量突破8億的戀愛劇，因為男女主角完美匹配的高顏值與曖昧爆表的互動，讓粉絲幾乎為之瘋狂，適逢七夕情人節，也成為最應景的甜蜜話題。

話題正熱的迪麗熱巴也登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面，以一身溫暖印花皮革的秋冬造型，堆疊混搭MIKIMOTO珍珠珠寶，展現優雅又不羈的為代女性樣貌，也同時示範了珍珠珠寶再搭配上的嶄新可能。從簡約日常、可以變換配戴方式的實用珠寶，到深具份量感的高級珠寶，迪麗熱巴都駕馭得宜，也恰好點出象徵幸福圓滿的珍珠，無疑是七夕情人節為愛情獻上祝福的首選。 MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供 （由上至下）迪麗熱巴配戴款的MIKIMOTO黑珍珠鑽石手環小型款，27萬4,000元起；白色南洋珍珠鑽石手環小型款，27萬9,000元起。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO Love Collection 18K白金珍珠鑽石戒指，35,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO頂級珠寶系列多層次珍珠鑽石項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列純銀搭配日本Akoya珍珠串鍊，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴配戴MIKIMOTO珍珠珠寶登上最新一期「OK!精彩」雜誌封面。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO Moon Dew頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO可拆組珍珠流蘇耳環，78,600元。圖／MIKIMOTO提供