昆凌提前慶生曬Boucheron珠寶 周杰倫加碼秀恩愛

「周董」周杰倫愛妻昆凌雖然生日為下周8月12日,但身為法國珠寶品牌寶詩龍(Boucheron)品牌人的她,卻在今日於instagram秀出品牌提前為她送上的生日禮物,貼文不到一小時已吸引粉絲按讚破5萬次與超過200則留言,展現昆凌的超高人氣。

昆凌在個人instagram發文表示,「Thank you @boucheron for the birthday gift, I Love it!」,並使用jakedeboucheron為hashtag,點出珠寶系列名稱,十足善盡代言人身份。前氣象美女主播、移居新加坡轉任葡萄酒講師的「Mickey米奇」黃鈺文、馬來西亞女演員蕭麗玲也分別留言「Gorgeous !!!」、「好漂亮」,此外也有網友留言「誰是攝影師拍大嫂那麼美」、「老公的生日禮物呢」,除了拐彎稱讚周杰倫、也變相為昆凌和老公「邀」禮物。

而在昆凌發文後一小時,周杰倫無預期也在ig貼文並寫下「刮了一陣子 發現還行」、秀出剃鬍後的乾淨臉龐,同時讓人發現他也戴上了同系列項鍊大秀恩愛!發文後網友則留言「18歲帥倫出現了」、「刮不刮都很帥」,不到半小時已破3.3萬次按讚數與1,100多則留言。