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昆凌提前慶生曬Boucheron珠寶 周杰倫加碼秀恩愛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
周杰倫與昆凌今日意外在ig配戴同系列珠寶、大秀恩愛。圖 / 翻攝自ig（合成圖）
周杰倫與昆凌今日意外在ig配戴同系列珠寶、大秀恩愛。圖 / 翻攝自ig（合成圖）

「周董」周杰倫愛妻昆凌雖然生日為下周8月12日，但身為法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）品牌人的她，卻在今日於instagram秀出品牌提前為她送上的生日禮物，貼文不到一小時已吸引粉絲按讚破5萬次與超過200則留言，展現昆凌的超高人氣。

昆凌在個人instagram發文表示，「Thank you @boucheron for the birthday gift, I Love it!」，並使用jakedeboucheron為hashtag，點出珠寶系列名稱，十足善盡代言人身份。前氣象美女主播、移居新加坡轉任葡萄酒講師的「Mickey米奇」黃鈺文、馬來西亞女演員蕭麗玲也分別留言「Gorgeous !!!」、「好漂亮」，此外也有網友留言「誰是攝影師拍大嫂那麼美」、「老公的生日禮物呢」，除了拐彎稱讚周杰倫、也變相為昆凌和老公「邀」禮物。

而在昆凌發文後一小時，周杰倫無預期也在ig貼文並寫下「刮了一陣子 發現還行」、秀出剃鬍後的乾淨臉龐，同時讓人發現他也戴上了同系列項鍊大秀恩愛！發文後網友則留言「18歲帥倫出現了」、「刮不刮都很帥」，不到半小時已破3.3萬次按讚數與1,100多則留言。

而回到昆凌今年的生日禮物，Jack de Boucheron系列珠寶是由音響中的「音源線」得到靈感，特殊的卡楯設計可自由穿脫，展現隨意活力。昆凌戴上手的Jack de Boucheron系列手鍊為白金750材質，鑲嵌90顆鑽石總重約1.04克拉、訂價則約34萬9,000元；項鍊同樣為白金750，訂價則約23萬2,000元，更由於本次周杰倫、昆凌夫妻的風格穿搭，意外展現該系列珠寶不分性別的閃耀灑脫魅力。

Boucheron Jack de Boucheron系列耳針，黃金750、鑲嵌26顆圓鑽總重約0.19克拉，約98,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Jack de Boucheron系列耳針，黃金750、鑲嵌26顆圓鑽總重約0.19克拉，約98,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Jack de Boucheron系列耳環，黃金750、鑲嵌94顆圓鑽總重約0.64克拉，26萬8,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Jack de Boucheron系列耳環，黃金750、鑲嵌94顆圓鑽總重約0.64克拉，26萬8,000元。圖 / Boucheron提供
昆凌在個人instagram發文謝謝Boucheron為她送上的生日禮，並在hashtag點出珠寶系列名稱，十足善盡代言人身份。圖 / 翻攝自ig（合成圖）
昆凌在個人instagram發文謝謝Boucheron為她送上的生日禮，並在hashtag點出珠寶系列名稱，十足善盡代言人身份。圖 / 翻攝自ig（合成圖）
Boucheron Jack de Boucheron系列手鍊，白金750、鑲嵌90顆鑽石總重約1.04克拉、訂價約34萬9,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Jack de Boucheron系列手鍊，白金750、鑲嵌90顆鑽石總重約1.04克拉、訂價約34萬9,000元。圖 / Boucheron提供

珠寶 品牌 昆凌 周杰倫

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