滿額送「請支援收銀」購物袋 PXGo!全聯線上購最高11%回饋
防疫警戒降級，但消費者防疫意識仍高，迎接疫情之下的中元節，「PXGo!全聯線上購」祭出多樣線上獨家活動，方便民眾在家也能輕鬆搞定中元拜拜。其中「小時達」率先開跑，8月7日起至8月26日開設「中元明星商品專區」，精選全聯中元熱銷的50項祭拜必備商品，專區消費滿599元加贈限量1萬組的「請支援收銀購物袋」，還有眾多中元暢銷商品折扣優惠，搭配「小時達」外送服務，消費者在家也能拜得超澎湃，利用線上優惠活動甚至比現場購買還要划算。
即日起至8月26日，「PXGo!全聯線上購」全站PX Pay支付單筆消費滿600元，即可享有3%福利點回饋，隨全聯中元全店PX Pay儲值金支付活動，指定日期滿千最高可享11%福利點回饋，8月13日起再加碼首次使用PX Pay結帳不限金額加贈印花10枚，單筆消費滿400元再贈雙倍（4枚）數位印花活動，快速集印花換購商品絕對不能錯過。此外今年「PXGo!全聯線上購」首度與銀行合作，使用PX Pay綁定指定銀行信用卡支付，單筆消費滿1,000元即贈OFF COFFEE熱美式1杯。
疫情三級警戒期間訂單量暴增的「小時達」，準備豐富的中元節拜拜供品供消費者選擇，即日起到8月26日中元檔期期間每個周末都推出「周末殺很大」，品項從生鮮品項、食品到日常用品應有盡有；「小時達」8月7日起設置「中元明星商品專區」，從過去全聯中元熱銷品項前100名，精選出超過50品，只要在「中元明星商品專區」單筆消費滿599元，就贈送限量1萬組的「請支援收銀購物袋」，且使用PX Pay購買「小時達」全品項，單筆消費滿888元再送888福利點（可累贈，但不與滿600元享3%優惠合併計算）。
PXGo!與實體門市優惠同步，在指定日期購買指定商品（8/7～8/8、8/14～8/15、8/18～8/22），單筆消費滿518元，就贈送小時達50元折價券，且不限使用門檻。活動期間品牌聯合歡慶，「小時達」購買靠得住指定商品，滿350元即現折50元，8月12日前慶祝PXGo!雀巢品牌館盛大開幕，凡到雀巢品牌館消費滿888元現折100元，還可享888福利點回饋，再抽最高5,000元全聯買菜金，前100名消費者再加贈「克寧國小生高鈣牛乳-角落小夥伴」限定包裝1箱（198ml × 24瓶）。
中元檔期PXGo!還有推出OFF COFFEE、阪急麵包買20送8優惠，還有中元祭拜必備品項箱購商品直送到家，另外也可以透過全聯線上購預購成箱水果以及調理三牲，讓民眾免出門安心完成採購。
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