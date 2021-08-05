2021香奈兒MONSIEUR系列男表 大理石面、賽車款帥炸

香奈兒（CHANEL）或許以女性服飾起家，不過延伸到服飾與配件各領域的設計從未自我侷限 – 打破既有的疆界、勇於挑戰的精神，從香奈兒女士的生平故事中就已經存在。品牌於1980年代開始跨入鐘表領域，陸續推出多款包括Première、J12等膾炙人口的經典設計之外，更大力投入精密的製表工藝，於2016年推出第一枚自製機芯Calibre 1，由品牌首個專為男性打造的全新MONSIEUR de CHANEL腕表成為年度話題之作。

●橫空出世的高級複雜機芯Caliber 1●

有別於一般品牌在開發第一枚自製機芯時多以三針基礎機芯為主的方式，這枚橫空出世的高級複雜機芯Caliber 1，具有瞬間跳時及逆跳分鐘的功能，Caliber 1為手動上鍊機械機芯，共由170枚零件組成，採用綜合式複雜功能機制，也就是將複雜功能機制整合到底板，而非單純將模組連接於基板，耗時5年研發而成。

而對視覺之美的追求，香奈兒的Caliber 1更是毫不妥協。由兩組環形鏤空錶橋襯托出機械運作之美，霧面與亮面黑色的交錯設計在ADLC類鑽碳鍍層結構的機芯上，許多量身訂製的零件更以與品牌深具淵源的巴黎地標芳登廣場（Place Vendôme）經典的八角造型為靈感。為了彰顯品牌的美學，香奈兒選用品牌最陽剛的標誌─獅子裝飾MONSIEUR de CHANEL腕表的表扣和表冠，以及香奈兒自製高級鐘表機芯的代表印記。

今年，MONSIEUR de CHANEL換上全新的面貌：黑色大理石表面。「因為大理石的材質特性，每個表盤都具有獨一無二的紋理。」腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說。對香奈兒而言，超越任何色彩的黑色象徵著奢華永恆、絕對的時尚；全球限量55枚的大理石表款，以霧面黑色高抗磨陶瓷、富有天然白色紋理的黑色大理石、霧面黑類橡膠質地鱷魚紋小牛皮表帶等不同材質的黑色堆砌出豐富的視覺層次，呈現55種獨一無二的陽剛之美。

●MONSIEUR x Superleggera●

雖然2016年的MONSIEUR de CHANEL是香奈兒首款專為男性所設計的腕表，不過，品牌在2005年曾經推出過一款以賽車為主題的J12 Superleggera腕表，特別彰顯了J12的運動感和陽剛特質，就像義大利賽車以超輕量結構徹底顛覆賽車運動一樣，傳遞出對於優異性能與競速運動的熱愛。延續對於優雅運動與活力的極致想像，今年全新面世的MONSIEUR Superleggera腕表，精彩結合MONSIEUR de CHANEL與Superleggera的世界，為香奈兒男性腕表開啟了全新篇章。