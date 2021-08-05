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七夕吃牛排送青木定治！茹絲葵牛排館節慶套餐限時供應

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美國菲力牛排佐香酥松露。圖／茹絲葵牛排館提供。
美國菲力牛排佐香酥松露。圖／茹絲葵牛排館提供。

茹絲葵經典牛排館推出七夕情人節與父親節個人節慶套餐，於8月6日至8月15日限時10天，以限量方式供應。在8月9日至8月15日的情人節活動期間，只要在茹絲葵經典牛排館內用個人節慶套餐，就送風靡巴黎的甜點大師青木定治（Patisserie Sadaharu Aoki Paris）特製手作心型餅乾禮盒，每份個人節慶套餐限贈乙份，送完為止。

茹絲葵節慶套餐價位自2,890元起至3,500元（另加10%服務費），主菜選擇包含海陸雙饗套餐、獨家松露牛排套餐、經典牛排套餐以及燒烤羊排套餐等，以滿足消費者的不同喜好。

香氣馥郁獨特的菲力佐香酥松露，採用法國進口黑松露、白松露油、與特製香料及奶油烤至香氣滿溢，搭配柔嫩多汁的菲力牛排讓人食指大動。本次更推出菲力牛排搭配新鮮活龍蝦的海陸豪華組合，香嫩多汁的菲力牛排搭配鮮甜扎實的新鮮龍蝦，頂級美味一次滿足。經典牛排套餐則提供頂級肋眼及紐約牛排兩種部位可依個人喜好選擇。

除了豐富的主菜外，套餐也包含眾多茹絲葵經典牛排館的熱門菜色，如廣受客人青睞的頂級生菲力牛肉薄片、鮮美香濃的龍蝦湯，以及多樣經典配菜。餐後以茹絲葵精心手作甜點，為美好時光畫下完美句點。

茹絲葵經典牛排館於8月9日至8月15日提供七夕獨家贈禮，青木定治手工餅乾禮盒。圖／茹絲葵牛排館提供。
茹絲葵經典牛排館於8月9日至8月15日提供七夕獨家贈禮，青木定治手工餅乾禮盒。圖／茹絲葵牛排館提供。
美國菲力牛排搭配半份新鮮活龍蝦。圖／茹絲葵牛排館提供。
美國菲力牛排搭配半份新鮮活龍蝦。圖／茹絲葵牛排館提供。

套餐 情人節

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