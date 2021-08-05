慕赫、泰斯卡好威！ 2021舊金山世界烈酒競賽勇奪6獎牌

世界烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）於有「酒界奧斯卡」之稱的「2021舊金山世界烈酒大賽（SFWSC，San Francisco World Spirits Competition）」中，共獲得六個獎項，包含被譽為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」的慕赫（Mortlach）與有烈酒之王美名的泰斯卡（Talisker），共計拿下三面雙金、兩面金牌、一面銀牌的好成績。

在這次的比賽中，慕赫三款核心產品，包括慕赫2.81的20年與16年酒款，各獲得一面雙金牌；慕赫2.81的12年酒款，則獲得金牌肯定，再次為慕赫2.81極致蒸餾工藝的傳奇名號，增添不朽光輝。

慕赫融合了科學的邏輯思維，其繁複的精密計算源自於1896年、酒廠創辦人之子亞歷山大•考威博士（Dr. Alexander Cowie）發明的蒸餾過程並沿用至今，前所未見使用3對（6座）不同尺寸、形狀的蒸餾器，猶如同時運作三間酒廠般的創造出三種風格各異的新酒（New Make）。

其中最後一支稱為「小女巫（Wee Witchie）」的小型蒸餾器，更為品牌創造了獨一無二的肉質口感（Meaty），受到威士忌行家們的瘋狂追捧。經過有如煉金術般的反覆蒸餾後，最後再以不為人知的神秘比例調和，方能入桶熟成。此項蒸餾工藝，通過代代相傳流傳至今，造就了慕赫2.81威士忌有別於斯貝賽區其他酒廠的醇厚酒體與如肉脂般的鮮甜風味，為遍嚐威士忌的消費者，提供一層次豐富、風味獨特的全新選擇。

而泰斯卡18年獲得一面雙金牌，無年份的Storm酒款拿下一面金牌，10年酒款則獲得銀牌肯定。

泰斯卡酒廠是斯凱島（Skye）上唯一酒廠，座落於海邊，一年四季不間斷地受到強烈海風吹拂，結合斯凱島的火山島特性，泰斯卡威士忌同時兼具火山及海洋雙重特性。

泰斯卡憑藉全球唯一不對稱的「2對3」蒸餾系統製酒工藝，二座初餾器（Wash Still）與三座終餾器（Spirit Still）配對；而終餾器的林恩臂（Lyne Arm）為特殊的U型，臂下還有銅管接回蒸餾器，並且使用傳統的蟲桶冷凝方式，蒸餾出獨一無二的特殊新酒。

如此而得的泰斯卡新酒，要比常見的二次蒸餾的新酒更為細緻優雅，但又比傳統低地區三次蒸餾的新酒，保留更多酒廠獨有的個性，陳釀出其他島嶼皆無法效仿的細緻優雅。獨特的45.8%酒精濃度裝瓶，極具辨識度的海鹽氣息與獨特煙燻風格的甜美酒體，讓它在盲飲測試中能輕易被威士忌迷所辨認。