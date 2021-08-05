「買貓公仔做公益，讓貓咪也瘋狂」跟著貓美術館一起獻愛心！
8/8除了是偉大的父親節，同時也是國際貓咪日！「買貓公仔做公益，讓貓咪也瘋狂」公益行動，由「貓．美術館 CAT ART by Shu Yamamoto」發起，只要參與正在嘖嘖募資平台上火熱預購中的「屬於你的桌上貓美術館」公仔企劃，品牌方即會於募資時程結束日，幫所有購買公仔的貓奴們，捐獻最終募資金額的3%給長期關切貓咪議題的「貓咪也瘋狂公益協會」，讓貓主子們在疫情期間也能瘋狂感受愛。
貓咪也瘋狂公益協會，於1999年成立以來，持續幫助流浪貓咪能有安生之所，不僅推動貓咪認養服務，也讓愛貓人士有一個實體聚集的愛貓園地。協會致力推動大型貓咪收容農場，並完善貓咪醫療體系，期望能在台灣設立一座良好的貓咪慈善醫院與貓咪慈善農場。本次與「貓．美術館 」攜手合作，藉由公仔募資企劃，讓更多人關注貓咪議題，這次合作將讓購買公仔的粉絲們同時也能一起做公益。
「屬於你的桌上貓美術館」從2021年6月7日募資上線以來，就廣受貓迷們的支持，截至目前募資金額已超過新台幣三百五十萬元，達成率高達1409%，為疫情期間嘖嘖募資平台中極受注目的募資項目。本次以「貓」為號召的公仔募資企劃，秉持創作者山本修老師愛貓的理念，與台灣「貓咪也瘋狂公益協會」攜手，一同號召各界響應「買貓公仔做公益，讓貓咪也瘋狂」公益行動，讓更多人能夠透過貓認識藝術，並讓粉絲在購買公仔之餘，能以實際的行動將愛與溫暖帶給更多的貓咪。
嘖嘖募資：貓美術館募資至8月12日凌晨2點結束，詳情請上嘖嘖募資頁面查詢。
貓咪也瘋狂公益協會官網：https://reurl.cc/R0oae9
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言