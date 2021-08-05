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「買貓公仔做公益，讓貓咪也瘋狂」跟著貓美術館一起獻愛心！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
貓咪也瘋狂公益協會待認養浪浪與「屬於你的貓美術館」公仔合影。圖／聯合數位文創提供
貓咪也瘋狂公益協會待認養浪浪與「屬於你的貓美術館」公仔合影。圖／聯合數位文創提供

貓咪也瘋狂公益協會待認養浪浪與「屬於你的貓美術館」公仔合影。圖／聯合數位文創提供
貓咪也瘋狂公益協會待認養浪浪與「屬於你的貓美術館」公仔合影。圖／聯合數位文創提供

8/8除了是偉大的父親節，同時也是國際貓咪日！「買貓公仔做公益，讓貓咪也瘋狂」公益行動，由「貓．美術館 CAT ART by Shu Yamamoto」發起，只要參與正在嘖嘖募資平台上火熱預購中的「屬於你的桌上貓美術館」公仔企劃，品牌方即會於募資時程結束日，幫所有購買公仔的貓奴們，捐獻最終募資金額的3%給長期關切貓咪議題的「貓咪也瘋狂公益協會」，讓貓主子們在疫情期間也能瘋狂感受愛。

貓咪也瘋狂公益協會，於1999年成立以來，持續幫助流浪貓咪能有安生之所，不僅推動貓咪認養服務，也讓愛貓人士有一個實體聚集的愛貓園地。協會致力推動大型貓咪收容農場，並完善貓咪醫療體系，期望能在台灣設立一座良好的貓咪慈善醫院與貓咪慈善農場。本次與「貓．美術館 」攜手合作，藉由公仔募資企劃，讓更多人關注貓咪議題，這次合作將讓購買公仔的粉絲們同時也能一起做公益。

聯合數位文創謝旭恒總監(左)貓咪也瘋狂貓咪也瘋狂公益協會廖維欣理事長(右)。圖／聯合數位文創提供
聯合數位文創謝旭恒總監(左)貓咪也瘋狂貓咪也瘋狂公益協會廖維欣理事長(右)。圖／聯合數位文創提供

「屬於你的桌上貓美術館」從2021年6月7日募資上線以來，就廣受貓迷們的支持，截至目前募資金額已超過新台幣三百五十萬元，達成率高達1409%，為疫情期間嘖嘖募資平台中極受注目的募資項目。本次以「貓」為號召的公仔募資企劃，秉持創作者山本修老師愛貓的理念，與台灣「貓咪也瘋狂公益協會」攜手，一同號召各界響應「買貓公仔做公益，讓貓咪也瘋狂」公益行動，讓更多人能夠透過貓認識藝術，並讓粉絲在購買公仔之餘，能以實際的行動將愛與溫暖帶給更多的貓咪。

嘖嘖募資：貓美術館募資至8月12日凌晨2點結束，詳情請上嘖嘖募資頁面查詢。

貓咪也瘋狂公益協會官網：https://reurl.cc/R0oae9

貓咪 美術館 疫情

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