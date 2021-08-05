「有點市x Fandora 角色旗艦店」開幕 《原創角色夏日祭》首登高雄夢時代

櫻花神社抽籤區(台北站實拍示意)。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創旗下商店品牌「u.Point有點市」將登陸南台灣舉辦《原創角色夏日祭》，眾多台日港熱門角色將首度攜手，於高雄夢時代打造粉絲朝聖殿堂，其中包括台灣角色「貓貓蟲咖波」、「黃阿瑪的後宮生活」、「好想兔」、「麻吉兔」、「無所事事小海豹」、「花貓大旅社」與「罐頭豬LULU」，以及日本「卡納赫拉的小動物」。另外，日前由「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」與「貓小姐Ms.Cat」在台北掀起櫻花風潮的《躲貓貓櫻花季快閃店》，也將一同南移展出，期待為中南部粉絲們在炎夏中帶來粉嫩的櫻花與和日式風情。2021年8月6日起到10月11日《原創角色夏日祭》將於高雄統一夢時代購物中心3樓陪伴各位，快來跟著熱門角色們一起消暑吧！

為了回饋粉絲的熱情，《原創角色夏日祭》特別在高雄夢時代為四個台灣指標角色打造專屬四色拍照區：「貓貓蟲咖波」可愛萬人迷綠色區、「黃阿瑪的後宮生活」八貓一同賣萌黃色區、「好想兔」努力運動又嘴饞橘色區、「麻吉兔」居家慵懶放鬆藍色區；並加碼將療癒系《躲貓貓櫻花季快閃店》「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」、「貓小姐Ms.Cat」的櫻花拱門、神社抽籤區和燈籠一併粉嫩再現。喜愛這些台日港角色的粉絲們，千萬不能錯過這個能盡情與貓咪跟兔子們一起享受夏日風情的機會！

有點市角色旗艦店x躲貓貓櫻花季快閃，合計超過200項紀念商品！

本次《原創角色夏日祭》將匯集眾多熱門角色的商品：貓貓蟲咖波絨毛收納袋、黃阿瑪的後宮生活麻糬抱枕、好想兔雙層玻璃杯、白白日記趴姿絨毛玩偶無所事事小海豹零錢包等，近150項台灣角色經典商品等粉絲帶回家。另外，躲貓貓櫻花季快閃店主打限定商品：反應過激的貓粉色絨毛吊飾、懶洋洋喵之助粉色公仔扭蛋、限定貓小姐證件套組等多項櫻花季限定商品，也在高雄夢時代等著各位，從裝飾辦公小物到衣著飾品等，絕對能讓所有粉絲找到喜歡的商品！

黃阿瑪的後宮生活麻糬抱枕。圖／聯合數位文創提供

高雄感恩祭限定活動再加碼！全店滿額300即送櫻花籤詩書籤！

在台北站大受好評的「感恩祭福引搖獎活動」高雄站好康再加碼，推出「4抽更優惠」的方案，所有參加者都有機會得到5倍以上的大獎外，還能用更優惠的價格參加活動！活動費用：150元/1抽，250元/2抽，350元/4抽，福引機裡有五種不同顏色的獎珠，並依據獎珠上的數字對應到不同的獎項。買越多抽中大獎機率越大！

另外，「限量櫻花書籤滿額贈」活動也將在高雄站療癒回歸，本次只要在《原創角色夏日祭》全店消費滿300元，即可於快閃店憑消費發票隨機抽「櫻花籤詩書籤」1張(共9款)，數量有限抽完為止。

※活動因故無法進行時，本公司保有修改、變更或暫停本活動之權利，活動最新消息皆以有點事粉專與現場公告為準。

高雄感恩祭限定活動再加碼！全店滿額300即送櫻花籤詩書籤。圖／聯合數位文創提供

【原創角色夏日祭 資訊】

日期：2021年8月6日至2021年10月11日

營業時間：週一至週四：11：00-22：00，週五：11：00-22：30，週六及例假日：10：30-22：30，週日：10：30-22：00

地點：高雄統一夢時代購物中心 3樓 (806高雄市前鎮區中華五路789號)