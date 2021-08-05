小紅鎖情定七夕 劉詩詩、陳飛宇 輕珠寶解鎖戀人心
情人節禮物常讓人費盡心思。畢竟每個人每個階段的喜好都不盡相同，更讓人忍不住想「解鎖」戀人的心，一探究竟：究竟送什麼禮物才不會出錯？東方珠寶品牌Qeelin推出Petite Yu Yi系列，並找來品牌大使劉詩詩與陳飛宇穿戴上同系列珠寶手環與項鍊，透過「小紅鎖」的鑽石與紅瑪瑙，解鎖戀人心！
出身演藝世家，父親為名導陳凱歌、母親為名演員陳紅的陳飛宇，去年七月甫成為Qeelin少見的男性千禧大使。而劉詩詩原就是Qeelin的品牌大使，兩人在情人節前夕，不約而同戴上以中國古代文物「如意」為靈感的鎖飾珠寶，並透過全白色的衣物造型，凸顯出紅瑪瑙猶如鑽石般的火熱情意，也展現珠寶中性、自由的造型可能。
兩款Petite Yu Yi系列皆使用玫瑰金為材質，並鑲嵌紅瑪瑙與鑽石。由於如意原本如鎖的造型，頗有盟誓、承諾的聯想，而無論是項鍊或手環，玫瑰金鑲鑽的鎖頭側邊再飾有小巧的造型鑰匙，彷彿和鎖頭自成組合，也像戀人間的彼此約定，互為羈絆。
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