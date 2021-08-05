快訊

出國申請接種黃皮書 費用150元至200元不等

【0805確診地圖】本土確診6例、死亡+0 新北增4例個案最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衫間密語：原客服飾圖紋个對話 台灣客家文化館登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供

客委會今年推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客家文化發展中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展，以原住民、客家服飾圖紋為主題展出多件文物及作品，呈現原、客族群文化交流的印記，這也是該館第1個以台灣客家與原住民族為主題的展覽，客發中心歡迎民眾前來欣賞。

客發中心指出，這次特展有4項特色，包括首次公開展出原客繡法的百年南庄田美村肚兜；國家重要「泰雅染織」保存者尤瑪·達陸與台中市纖維工藝博物館合作原住民族服飾重製品；國家重要「刺繡」保存者劉千韶以客家重要繡法特製文物創作；文化部文資局台灣刺繡技法調查等延伸閱讀，期盼透過展品、研究和老照片讓觀眾了解文化之美。

客委會主委楊長鎮表示，客委會今年除辦理這項展覽，也推出「向原住民族致敬」溫馨對話影片等，希望透過活動讓客家與原住民族有機會互相熟識，建立更深的族群關係，同時也與學者開始合作，透過對話來共寫歷史。

他指出，幾十年來台灣對本土文化相當重視，但講本土化的同時，不應是各自表述互不相關，最基本的應有多元對話、互相接納和欣賞，希望透過類似「衫間密語」特展的形式，帶大家認識原客族群文化特色，互相學習，透過對話進而共構台灣多元文化。

客發中心主任何金樑表示，特展與文化部、台中市纖維工藝博物館、順益台灣原住民博物館、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署等單位合作展示相關主題文物，展覽以2大族群服飾上的圖紋為主軸，探索傳統服飾剪裁與穿搭的不同，觀察製作技法、形制到圖紋樣式和象徵意涵的異同，窺見族群不同的生活習慣、價值觀和美感等，展出訴說原客族群的互相影響到歷經傳承，由當代設計轉譯為新文化美學的面貌。

開展儀式昨天舉行，邀原住民族藝術團體野桐工坊與客家惠風舞蹈工作室演出，在場來賓並以原客族語大聲齊呼「多元共榮」，展出將持續至明年2月底，客發中心並推出線上系列講座，邀原客文化相關領域專家學者分享所見所學；相關資訊可上客發中心官網或台灣客家文化館官方粉絲團搜尋。

客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展，8月4日舉辦開展儀式。圖／客家文化發展中心提供
客委會客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展，8月4日舉辦開展儀式。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，8月4日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，8月4日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供
客委會推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客發中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展。圖／客家文化發展中心提供

原住民 文物 客家文化

延伸閱讀

文化部發現藏傳佛教重要文物 啟動古物暫行分級

原住民族日 蔡英文：學習也致敬 多方面傑出成就應關注

桃園／三姐客家美食館 包餡大湯圓、軟彈小湯圓通通都吃到！

台灣首次原民企業狀況調查起跑 一年時間訪查1.6萬家

相關新聞

太空艦橋驚現北市！星宇航空全新形象門市即起試營運

全球正興起一股太空熱潮。星宇航空說，原內湖票務中心今正式搬遷，轉變為充滿宇宙感的全新形象門市，登陸於台北市中山區南京東路...

小紅鎖情定七夕 劉詩詩、陳飛宇 輕珠寶解鎖戀人心

情人節禮物常讓人費盡心思。畢竟每個人每個階段的喜好都不盡相同，更讓人忍不住想「解鎖」戀人的心，一探究竟：究竟送什麼禮物才...

衫間密語：原客服飾圖紋个對話 台灣客家文化館登場

客委會今年推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客家文化發展中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」...

抗老保養提前做！Whoo后、亞曼尼推新品主打珍稀原料

想要讓肌膚凍齡，那麼抗老保養更要提前開始，準備迎接微解封，保養品們也搶先推出抗老保養新品。南韓保養品牌Whoo后新推出「...

「木藝職人展」照出大溪縮影 大師創作歷程曝光

疫情趨緩，桃園市立大溪木藝生態博物館推出「木職人在大溪」常設展，展出江光明、林照山、鄧福志等大師的木藝作品，並帶領觀眾認...

黑浮、奎克咖啡「天天5折」！歡慶中華隊創新奧運紀錄

歡慶中華隊在奧運創下有史以來最佳成績，黑浮國際餐飲集團旗下兩品牌推出「天天5折」的活動，即日起至8/31，至黑浮咖啡外帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。