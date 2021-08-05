衫間密語：原客服飾圖紋个對話 台灣客家文化館登場

客委會今年推出「客家向原住民族致敬」系列活動，即日起在客家文化發展中心台灣客家文化館推出「衫間密語：原客服飾圖紋个對話」特展，以原住民、客家服飾圖紋為主題展出多件文物及作品，呈現原、客族群文化交流的印記，這也是該館第1個以台灣客家與原住民族為主題的展覽，客發中心歡迎民眾前來欣賞。

客發中心指出，這次特展有4項特色，包括首次公開展出原客繡法的百年南庄田美村肚兜；國家重要「泰雅染織」保存者尤瑪·達陸與台中市纖維工藝博物館合作原住民族服飾重製品；國家重要「刺繡」保存者劉千韶以客家重要繡法特製文物創作；文化部文資局台灣刺繡技法調查等延伸閱讀，期盼透過展品、研究和老照片讓觀眾了解文化之美。

客委會主委楊長鎮表示，客委會今年除辦理這項展覽，也推出「向原住民族致敬」溫馨對話影片等，希望透過活動讓客家與原住民族有機會互相熟識，建立更深的族群關係，同時也與學者開始合作，透過對話來共寫歷史。

他指出，幾十年來台灣對本土文化相當重視，但講本土化的同時，不應是各自表述互不相關，最基本的應有多元對話、互相接納和欣賞，希望透過類似「衫間密語」特展的形式，帶大家認識原客族群文化特色，互相學習，透過對話進而共構台灣多元文化。

客發中心主任何金樑表示，特展與文化部、台中市纖維工藝博物館、順益台灣原住民博物館、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署等單位合作展示相關主題文物，展覽以2大族群服飾上的圖紋為主軸，探索傳統服飾剪裁與穿搭的不同，觀察製作技法、形制到圖紋樣式和象徵意涵的異同，窺見族群不同的生活習慣、價值觀和美感等，展出訴說原客族群的互相影響到歷經傳承，由當代設計轉譯為新文化美學的面貌。