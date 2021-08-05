抗老保養提前做！Whoo后、亞曼尼推新品主打珍稀原料

想要讓肌膚凍齡，那麼抗老保養更要提前開始，準備迎接微解封，保養品們也搶先推出抗老保養新品。南韓保養品牌Whoo后新推出「天氣丹華炫重生晶露」，讓肌膚散發仙女光芒；Giorgio Armani亞曼尼則有黑曜岩新生奇蹟綠晶萃，使用珍稀原料密蘿蘭，釋放肌膚活性。

由李英愛代言的Whoo后，針對保養的前置步驟，推出天氣丹華炫重生晶露，清潔臉部後的第一步，就是擦上重生晶露，能夠調理角質，讓肌膚滋潤明亮，含有華炫煥顏技術，搭配煥膚酵素及PHA和IPA，代謝老廢角質，也能夠改善毛孔與紋路，另加入石榴、龍眼肉、五味子、大棗等裹子萃取，讓肌膚亮出光芒。

頂級成份包括山蔘玉珠、鹿茸粉骨及黃金紅豆杉，增加肌膚的防禦力，水潤的質地讓肌膚表面形成水感光膜，養出女神光。