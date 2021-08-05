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抗老保養提前做！Whoo后、亞曼尼推新品主打珍稀原料

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
李英愛最愛用的Whoo后天氣丹華炫重生晶露。圖／Whoo后提供
李英愛最愛用的Whoo后天氣丹華炫重生晶露。圖／Whoo后提供

想要讓肌膚凍齡，那麼抗老保養更要提前開始，準備迎接微解封，保養品們也搶先推出抗老保養新品。南韓保養品牌Whoo后新推出「天氣丹華炫重生晶露」，讓肌膚散發仙女光芒；Giorgio Armani亞曼尼則有黑曜岩新生奇蹟綠晶萃，使用珍稀原料密蘿蘭，釋放肌膚活性。

由李英愛代言的Whoo后，針對保養的前置步驟，推出天氣丹華炫重生晶露，清潔臉部後的第一步，就是擦上重生晶露，能夠調理角質，讓肌膚滋潤明亮，含有華炫煥顏技術，搭配煥膚酵素及PHA和IPA，代謝老廢角質，也能夠改善毛孔與紋路，另加入石榴、龍眼肉、五味子、大棗等裹子萃取，讓肌膚亮出光芒。

頂級成份包括山蔘玉珠、鹿茸粉骨及黃金紅豆杉，增加肌膚的防禦力，水潤的質地讓肌膚表面形成水感光膜，養出女神光。

亞曼尼自從發現珍稀植物「密蘿蘭」之後，積極研發各種保養可能性，全新推出的黑曜岩新生奇蹟綠晶萃，精純1公斤得耗費23,000片重生密蘿蘭，該瓶頂級抗老精華中，含有黑曜岩活膚精萃，讓肌膚散發年輕光采，並將重生密蘿蘭萃取、黑曜岩活膚精萃，與維生素C、 維生素E、神經醯胺、阿魏酸等活膚複合成份化為微米分子，注入綠鑽微囊中，擦上臉部才會釋放活性，讓肌膚重現最強風貌。

Giorgio Armani亞曼尼黑曜岩新生奇蹟綠晶萃／30ml／12,500元。圖／亞曼尼提供
Giorgio Armani亞曼尼黑曜岩新生奇蹟綠晶萃／30ml／12,500元。圖／亞曼尼提供
Whoo后天氣丹華炫重生晶露／150ml／4,800元。圖／Whoo后提供
Whoo后天氣丹華炫重生晶露／150ml／4,800元。圖／Whoo后提供
Giorgio Armani亞曼尼黑曜岩新生奇蹟綠晶萃／30ml／12,500元。圖／亞曼尼提供
Giorgio Armani亞曼尼黑曜岩新生奇蹟綠晶萃／30ml／12,500元。圖／亞曼尼提供

抗老 酵素

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