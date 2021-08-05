「木藝職人展」照出大溪縮影 大師創作歷程曝光

疫情趨緩，桃園市立大溪木藝生態博物館推出「木職人在大溪」常設展，展出江光明、林照山、鄧福志等大師的木藝作品，並帶領觀眾認識職人拜師學藝的過程，從作品以外的視角，認識大溪木藝傳承與工藝特色的多元面貌。

在大溪經營家具事業的江光明年過六旬，經歷物質匱乏的年代，儘管家長希望他升學，但為生計著想，國中畢業就毅然投入木藝。習藝階段，他扎實地將木工、雕刻、漆作等工序融會貫通，經歷大溪木產業從高峰到低谷的過程，他的地位仍然屹立不搖，是同輩職人中少見的通才。

以雕刻擅長的林照山，工作室隱藏在大溪三層老街的角落，他說每位師傅拿筆與拿刀的手勢，外行人看起來都一樣，但差別在於工法的細膩度，其中最難的莫過於人像的開臉，如何透過細微表現，反映出各種人物性格。即使中年後有點老花，他卻更專注在木雕技術上，期許自己能活到老學到老。

螺鈿是以貝殼為主要材料的裝飾性工藝，由於常與木藝作品結合，因此歸納在木產業的一環。大溪僅存的螺鈿職人鄧福志說，在大溪木產業發展歷程中，螺鈿這項裝飾工藝技法，曾扮演相當重要的角色，然而敵不過時代的變遷，迄今台灣熟練技法的師傅已不多見。