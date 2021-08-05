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誠品「發票變現金」回歸！「全額折抵」誠品行旅免費住

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
充滿人文氣息的經典客房，可遠眺陽明山景及101都會市景。圖／誠品行旅提供
充滿人文氣息的經典客房，可遠眺陽明山景及101都會市景。圖／誠品行旅提供

誠品發票變現金」的活動再度回歸！即日起至10月28日，凡誠品會員持周一至周四於全台誠品書店及誠品生活實體門市的消費發票，即可憑發票金額折抵誠品行旅住房費用，最高可享「全額折抵」。

去年迴響熱烈的「發票變現金」禮遇活動，隨著降級解封，再度捎來生活小確幸。此活動最多以累計3張同日發票為限，可跨店累計，並憑發票金額折抵誠品行旅住房費用，於發票開立後60天內皆可自在使用。專案房價6,000元+10%起，包括13坪的雅緻客房至21坪的行政套房或行政家庭房，每日限量20間，最後入住期限至12月28日。

凡入住專案客房皆能享用The Chapter Café晨光早餐，以及The Lounge大廳書坊迎賓茶食，並可盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆，或佇足於客房獨立室外陽台，一眼覽盡信義區無邊景致，或在松山文創園區擁抱無邊綠意、愜意漫步古蹟廊道，獨享都市中的人文秘境。

此外，歷經兩個半月也終於迎來「內用」解封的好消息，誠品行旅旗下各餐廳將全面落實政府公告之防疫措施，並因應各餐廳用餐型態，彈性提供套餐或專人分菜服務。相關資訊可洽：02-6626-2828，或查誠品行旅官網：http://www.eslitehotel.com/。

走出飯店，即可零距離擁抱松山文創園區的自然綠意。圖／誠品行旅提供
走出飯店，即可零距離擁抱松山文創園區的自然綠意。圖／誠品行旅提供
啟動安心內用機制，每桌採行梅花座或依同桌人數放置桌面隔板，各桌亦保持1.5公尺安全距離。圖／誠品行旅提供
啟動安心內用機制，每桌採行梅花座或依同桌人數放置桌面隔板，各桌亦保持1.5公尺安全距離。圖／誠品行旅提供

誠品 發票 套餐

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