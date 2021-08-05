「角落小夥伴」限時回歸藏壽司！ 14款限定扭蛋超療癒

全台微解封，藏壽司再次邀請風靡全球的超人氣角色「角落小夥伴」，在藏壽司全台店鋪化身可愛又可口的握壽司，帶給各位藏友們最療癒的用餐驚喜。

藏壽司專屬「角落小夥伴——限定扭蛋」，共有三大系列，14款特別造型，包含5+1款特賞「角落小夥伴——公仔吊飾」、4款「角落小夥伴——胸章」還有4款「角落小夥伴——微型拼圖」都將於8月10日至10月11日期間，以俏皮療癒的姿態萌翻全台藏壽司店鋪。

「角落小夥伴——限定扭蛋」共有三大系列，包括5+1款特賞公仔吊飾、4款胸章與4款微型拼圖。圖／藏壽司提供。

2019年藏壽司首次推出「角落小夥伴」限量扭蛋，即引起了蒐藏浪潮，此次「角落小夥伴」將挾帶著升級版的療癒魅力，席捲全台店鋪。不論是躺在海苔軍艦上，枕著心愛小黃瓜的「企鵝」、偽裝成壽司飯，蓋著玉子燒害羞的「白熊」、實現夢想化身炸豬排握壽司的「炸豬排」、裹上豆皮假冒成豆皮壽司的「貓」、住進鮪魚壽司裡的「蜥蜴」，還是戴著頭巾拌著壽司飯的稀有特賞「白熊」，角落小夥伴們都將以軟萌的姿態融入藏壽司經典元素之中，展現絕無僅有的療癒魅力。

藏壽司「角落小夥伴」的5+1款特賞公仔吊飾，每一款都萌到翻。圖／藏壽司提供。

除了14款超萌「角落小夥伴」限量扭蛋外，不論是到藏壽司外帶還是內用，從8月10日起於全台藏壽司各店當日單筆消費滿800元，並至藏壽司FB粉絲專頁按讚，即可免費兌換療癒又實用的「角落小夥伴收納置物盒」乙個。以壽司元素作為主題設計，收納置物盒上印有「角落小夥伴」大口吃壽司的超萌圖樣，包含面無表情帶點呆萌感的「粉圓」們，以及把壽司當殼的「偽蝸牛」一起負責運送壽司等多個超萌場景，療癒又兼具實用的收納置物盒，全台藏壽司限量15,600份，數量有限，送完為止。

當日單筆消費滿800元，並至藏壽司FB粉絲專頁按讚，即可免費兌換療癒又實用的「角落小夥伴收納置物盒」乙個。圖／藏壽司提供。

此外，藏壽司也推出「新外帶便當」，包含全新推出的3 款「豪華盛合」、「人氣握壽軍艦盛合」與「綜合嚴選」，新品加入奢華的松葉蟹和北海道大帆立貝等，讓饕客們在家也能一享海鮮盛宴。

其中最受矚目的「豪華盛合」，除了人氣鮪魚、鮭魚外，更是大手筆放入高單價的松葉蟹軍艦、鮭魚卵軍艦和北海道大帆立貝，把所有豪華食材盛入一盒，是饕客的夢幻首選。而「人氣握壽軍艦盛合」不僅有爽口的飛魚卵軍艦和蔥花鮪魚增添豐富口感，「綜合嚴選」也增加了鮮甜的鰈魚緣側和甜蝦等誘人海味，再加上近期熱賣的5款餐盒所新增的炙烤起司鮮蝦、炙烤味噌豬等品項，打造出百嚐不厭的外帶專屬饗宴。

藏壽司新外帶便當。圖／藏壽司提供。

至於飯後不可少的甜點，藏壽司也為大家準備好香濃的「北海道牛奶布丁塔」，擁有獨特的苦甜味的濃厚焦糖，搭配細膩的牛奶布丁，是讓人融化的好滋味。另外超人氣的北海道千層蛋糕、巧克力鮮奶油夾心蛋糕和北海道重乳酪蛋糕，也將持續開放外帶，為大家帶來幸福的居家用餐時光。

藏壽司為了讓各地的藏友們都能就近安心用餐，也將持續擴展新店，包含即日起試營運的桃園遠百店就位於桃園市中心，除方便各地民眾快速前往外，也特別加碼推出新店「28天九折優惠」。