399吃到飽！馬辣「涮樂鍋物」12種肉＋和牛壽司無限吃

甫於7月推出手搖飲品牌「渴愛純茶室」的馬辣集團，本月再於西門町商圈推出全新火鍋品牌「涮樂和牛鍋物 食べ放題」，提供8種湯底，還有12種肉品、和牛握壽司、明治冰淇淋等食材，通通都是無限供應，每人最低399元起。

考量到民眾喜愛大口吃肉，以及健身運動風潮的興起，此次新推出的涮樂和牛鍋物，主打以無限供應的鮮蔬、鮮肉為主軸，藉此補充優質蛋白質與維生素。菜單共區分為極上雙和牛、極上和牛、安格斯黑牛、牛豬雞等不同放題方案，每人399～699元。均提供昆布高湯、壽喜燒、牛奶起司鍋、蕃茄鍋、麻辣鍋、花雕雞鍋等8種湯底選擇。

肉品部份，則供應12種國際認證肉品，以頂級的「極上雙和牛放題」方案為例，可無限品嚐美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌、美國CAB安格斯黑牛、健康低脂牛、Choice頂級牛胸腹、小羔羊、松版豬、國產豬梅花、國產豬五花、無骨嫩雞腿等12款肉品，均採冷藏原肉且現點現切。入門款的「牛雞豬放題」，則也可無限享用美國頂級牛胸腹肉、台灣CAS豬梅花、豬五花，以及無骨嫩雞腿等肉品。若是喜愛海鮮者，店內也以單點型態提供野生草蝦、東石蛤蠣、深海透抽等海味食材，標榜均以成本價供應，例如東石蛤蠣每份20顆，優惠價58元。

除此之外，涮樂也提供以美國見島和牛和義大利Urbani黑松露製作的「炙燒松露和牛握壽司」，極上和牛元方案（599元）可每人供應2貫，極上雙和牛方案則可無限供應。另外各方案均提供安格斯黑牛牛丼、美國和牛咖哩、義大利松露野菇炊飯等不同副餐。自助吧台上，則提供麵食、時蔬、鮮菇、瓜果、火鍋料，共計有55～60種輪流供應，並提供各式飲品。甜點則有明治冰淇淋與霜淇淋，共計超過12種口味，並有小熊軟糖、脆笛酥、玉米脆片等16種配料可供搭配。

為慶祝新店開幕，8月31日前，內用每成人加贈東石大蛤或深海透抽1份；當月壽星參與打卡活動，每成人每手機加贈北海道生食級干貝1顆；給予五星好評則可免費升級指定湯頭。

【涮樂和牛鍋物 食べ放題 】

地址：北市萬華區峨嵋街37號3樓