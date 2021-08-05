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東奧紀實 水球、划船、衝浪 OMEGA精密計時持續助攻

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2020年東京奧運現場的水球（water polo）項目中，OMEGA提供類似三對三籃球的「時限鐘（shot clock）」，扮演時間倒數的提醒者。圖 / OMEGA提供
2020年東京奧運現場的水球（water polo）項目中，OMEGA提供類似三對三籃球的「時限鐘（shot clock）」，扮演時間倒數的提醒者。圖 / OMEGA提供

隨著東京奧運的持續展開，身為官方時計的歐米茄（OMEGA）也在近日持續釋出各項賽事的現場精彩照片，除讓人宛如親臨現場，也透過科技輔助，展示品牌與東京奧運合作無間的緊密關係。

在水球（water polo）項目中，OMEGA提供類似三對三籃球的「時限鐘（shot clock）」，扮演時間倒數的提醒者。時限鐘上方的白色小型數字代表比賽時間，下方較大的紅色數字則代表每30秒鐘的進攻限制，當倒數進入10秒內時則更將精確顯示至1/10秒，提醒選手分秒逼進的時限。

一往無前的划船（Rowing）賽事中，OMEGA則在船只末端裝設了網路追蹤模組，其功能在於將量測船只的行進動作，包含即時位置，以及划槳率（stroke rates）。大賽台上還有數位顯示的倒數時間顯示板，而比賽開始機制則採聲音與光線的同步啟動，以確認比賽進行的公平性。

而針對今年新增的衝浪賽事，OMEGA計時執行長Alain Zobris則表示，品牌提供了觸控板讓評審人員能即時對衝浪者的表現進行評分，同時分數與數據系統也將即時整合，提供給所有參賽選手，包含在沙灘邊的大型數位看板，讓選手、閱聽群眾、評審，都能即時觀看競賽即時資訊。

截至發稿為止，8月5日（四）的賽程至少還有傍晚四點的空手道淘汰賽，以及8月6日與7日的女子高爾夫球比賽將有我國選手參加。在8月8日（日）晚上六點舉行的閉幕典禮前，不妨盡情支持自己喜愛的選手與賽事，且同時欣賞OMEGA在奧運場邊的各式精湛表現。

時限鐘在倒數進入10秒內時，計時將顯示到1/10秒以提醒選手時限的急迫性。圖 / OMEGA提供
時限鐘在倒數進入10秒內時，計時將顯示到1/10秒以提醒選手時限的急迫性。圖 / OMEGA提供
划船水道上的數據、畫面，都將即時匯流整合傳送至OMEGA的計時評審室中。圖 / OMEGA提供
划船水道上的數據、畫面，都將即時匯流整合傳送至OMEGA的計時評審室中。圖 / OMEGA提供
划船項目中以聲音、光線同時傳送比賽開始訊號的裝置，提升比賽時的公平性。圖 / OMEGA提供
划船項目中以聲音、光線同時傳送比賽開始訊號的裝置，提升比賽時的公平性。圖 / OMEGA提供
划船賽事中裝設於船體尾端的追蹤模組，將能傳送即時動態與資訊。圖 / OMEGA提供
划船賽事中裝設於船體尾端的追蹤模組，將能傳送即時動態與資訊。圖 / OMEGA提供

東京奧運 品牌

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