東奧紀實 水球、划船、衝浪 OMEGA精密計時持續助攻

隨著東京奧運的持續展開，身為官方時計的歐米茄（OMEGA）也在近日持續釋出各項賽事的現場精彩照片，除讓人宛如親臨現場，也透過科技輔助，展示品牌與東京奧運合作無間的緊密關係。

在水球（water polo）項目中，OMEGA提供類似三對三籃球的「時限鐘（shot clock）」，扮演時間倒數的提醒者。時限鐘上方的白色小型數字代表比賽時間，下方較大的紅色數字則代表每30秒鐘的進攻限制，當倒數進入10秒內時則更將精確顯示至1/10秒，提醒選手分秒逼進的時限。

一往無前的划船（Rowing）賽事中，OMEGA則在船只末端裝設了網路追蹤模組，其功能在於將量測船只的行進動作，包含即時位置，以及划槳率（stroke rates）。大賽台上還有數位顯示的倒數時間顯示板，而比賽開始機制則採聲音與光線的同步啟動，以確認比賽進行的公平性。

而針對今年新增的衝浪賽事，OMEGA計時執行長Alain Zobris則表示，品牌提供了觸控板讓評審人員能即時對衝浪者的表現進行評分，同時分數與數據系統也將即時整合，提供給所有參賽選手，包含在沙灘邊的大型數位看板，讓選手、閱聽群眾、評審，都能即時觀看競賽即時資訊。