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郭婞淳、戴資穎讓世界看見台灣 現在換你力挺女神們

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
郭婞淳詮釋「婞念」T恤。圖／摘自郭婞淳臉書
郭婞淳詮釋「婞念」T恤。圖／摘自郭婞淳臉書

舉重女神郭婞淳和羽球天后戴資穎陸續為台灣，在本屆東京奧運中，奪下金、銀牌的好成績，全台都與有榮焉。特別是郭婞淳還想要打破自己的世界紀錄；戴資穎拚戰到最後一刻的精神，再再都讓人動容。她們於國際舞台上讓世界看見台灣，現在更應力挺女神們，把周邊小物買起來，證明我們站在一起的決心。

戴資穎與金牌擦身而過，仍有網友對其表現，投以酸言酸語，但她在國人心中，早就超越金牌而存在。所以，戴資穎所代言的VICTOR勝利體育，亦順勢推出了紀念T恤與毛巾，讓喜歡她的球迷們，得以穿上來力挺世界球后。戴資穎東京奧運奪牌紀念商品，以TEAM TAI與TOKYO MEDALIST字樣為設計，同時加入東京奧運元素，採用奧運五色的TOKYO字樣點綴於T恤後領。同時紀念T恤胸前更有小戴核心精神「相信自己」，傳遞球后的正向能量與信念。而戴資穎東京奧運奪牌紀念毛巾則是只送不賣，需要購物滿額，才有機會獲得，顯得更為特別；據品牌透露，因為戴資穎的高人氣，紀念T恤訂購的人數超乎預期，讓他們備感意外。

另外，在出征東京奧運之前，郭婞淳和拳擊女王陳念琴就共同取兩人名字，推出「婞念」T恤。除了有婞淳二字之外，還搭配「YOUR BELIEF WE BELIEVE」標語，支持兩位選手，作為她們在賽場上奮鬥的最強後盾。包括藝人阿爆和郭婞淳也都搶先穿上示範，讓網友看了也表示「這不來一件不行！」而運動太陽眼鏡Oakley也是支持郭婞淳的品牌之一，搶搭熱潮上市全新「KATO」、「ENCODER」系列，舉重女神則是演繹了KATOX款式，引起粉絲們的關注。

戴資穎與金牌擦身而過，仍有網友對其表現，投以酸言酸語，但她在國人心中，早就超越金牌而存在。特派記者余承翰／東京攝影
戴資穎與金牌擦身而過，仍有網友對其表現，投以酸言酸語，但她在國人心中，早就超越金牌而存在。特派記者余承翰／東京攝影
Oakley ENCODER款太陽眼鏡9,950元。圖／Oakley提供
Oakley ENCODER款太陽眼鏡9,950元。圖／Oakley提供
Oakley KATO款太陽眼鏡11,750元。圖／Oakley提供
Oakley KATO款太陽眼鏡11,750元。圖／Oakley提供
戴資穎東京奧運奪牌紀念T恤980元。圖／VICTOR提供
戴資穎東京奧運奪牌紀念T恤980元。圖／VICTOR提供
婞念T恤990元。圖／摘自stancave.com
婞念T恤990元。圖／摘自stancave.com
戴資穎東京奧運奪牌紀念毛巾。圖／VICTOR提供
戴資穎東京奧運奪牌紀念毛巾。圖／VICTOR提供
郭婞淳演繹Oakley KATOX款太陽眼鏡。圖／摘自郭婞淳臉書
郭婞淳演繹Oakley KATOX款太陽眼鏡。圖／摘自郭婞淳臉書

東京奧運 金牌

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