郭婞淳、戴資穎讓世界看見台灣 現在換你力挺女神們

舉重女神郭婞淳和羽球天后戴資穎陸續為台灣，在本屆東京奧運中，奪下金、銀牌的好成績，全台都與有榮焉。特別是郭婞淳還想要打破自己的世界紀錄；戴資穎拚戰到最後一刻的精神，再再都讓人動容。她們於國際舞台上讓世界看見台灣，現在更應力挺女神們，把周邊小物買起來，證明我們站在一起的決心。

戴資穎與金牌擦身而過，仍有網友對其表現，投以酸言酸語，但她在國人心中，早就超越金牌而存在。所以，戴資穎所代言的VICTOR勝利體育，亦順勢推出了紀念T恤與毛巾，讓喜歡她的球迷們，得以穿上來力挺世界球后。戴資穎東京奧運奪牌紀念商品，以TEAM TAI與TOKYO MEDALIST字樣為設計，同時加入東京奧運元素，採用奧運五色的TOKYO字樣點綴於T恤後領。同時紀念T恤胸前更有小戴核心精神「相信自己」，傳遞球后的正向能量與信念。而戴資穎東京奧運奪牌紀念毛巾則是只送不賣，需要購物滿額，才有機會獲得，顯得更為特別；據品牌透露，因為戴資穎的高人氣，紀念T恤訂購的人數超乎預期，讓他們備感意外。