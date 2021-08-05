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耐斯旗下澎澎男士新洗沐系列 瑪卡PON PON推神秘禮盒

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
瑪卡PON PON洗沐系列富含雄性營養成分瑪卡根。業者提供
瑪卡PON PON洗沐系列富含雄性營養成分瑪卡根。業者提供

耐斯旗下澎澎男士新洗沐系列瑪卡PON PON，推出買全套組就送神秘禮盒，打開就能組裝成讓男人魂牽夢縈的「那個泳池」！

業者表示，會有一連串這麼 MAN的創意發想，就是因為澎澎男士新洗沐系列瑪卡PON PON的成分，主打富含男性所需的雄性營養元素「瑪卡根」。除了瑪卡根，玻尿酸和綠茶精華，也可以讓消費者使用過後，皮膚鎖水緊致，不會乾澀，重啟肌膚活力和能量。尤其是在夏天，動不動就滿身大汗，產品還添加日本專利抑味清臭檸單寧因子，富含植物精華，舒緩不易刺激，溫和抗菌又去味。系列產品同時採用了佛手柑，迷迭香為前調，搭配木質麝香的基調，去除了汗臭味，增添了男人味!

最熱銷的瑪卡PON PON「那個泳池」SS級四本番禮盒組，內含瑪卡沐浴乳、瑪卡洗髮露、瑪卡洗面乳，男性私處專洗液，一推出就大受歡迎，甚至有消費者一次就買兩套，一套自用，一套用來朝聖，就有網友笑稱，「比買漫畫要求『零摺痕』還誇張」!

沐浴

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