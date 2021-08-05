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重啟藝FUN券？部分藝文產業未蒙其利 視覺藝術最慘

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
去年發行的藝FUN券成功引起話題。圖／文化部提供
去年發行的藝FUN券成功引起話題。圖／文化部提供

疫情衝擊文創產業，傳出政府擬重啟藝 FUN 券。然而根據審計部最近公布的報告顯示，文化部去年發放約16億金額的藝 FUN 券，可使用的文創產業計16種，但九成藝 FUN 券由四大領域吸收—書店、出版業、博物館、電影院與藝文展演票券，其他12種領域占不到一成。其中視覺藝術遭遇最慘，其衰退額排名文創產業第四名，不僅幾乎拿不到藝 FUN 券補助，連紓困補助所占比率也只占4%。審計部認為，文化部紓困補助執行結果與受疫情衝擊程度之事業對象未盡契合。

根據文化統計資料，去年一至六月的文創產業銷售額與前一年比較，衰退程度前五名分別為電影、文化資產應用及展演設施、音樂及表演藝術、視覺藝術、出版。再根據文化部去年發放的藝文紓困「因應提升補助」金額，比率最高前五名為音樂及表演藝術、出版、文化資產應用及展演設施、工藝、流行音樂與文化內容產業。

比較這兩項數據，視覺藝術衰退15%排文創產業第四名，受補助金額卻僅佔4%吊車尾。衰退比率低於視覺藝術產業的出版產業、拿到的金額補助比率卻達百分之21%、是視覺藝術產業的四倍。而視覺藝術產業中的代表性產業—藝廊，靠藝Fun券拿到的金額，低到只有0.06%。審計部認為，紓困補助執行結果與受疫情衝擊程度之事業對象未盡契合。

台灣視覺藝術協會理事長蘇瑤華指出，視覺藝術的產業型態，不論是藝FUN券或紓困補助，都不容易申請。如以藝FUN券600元的小額付費，消費者不會用藝FUN券買畫作等藝術品。而視覺藝術產業有為數眾多的獨立個人工作者，如藝評人或策展人，他們多半單打獨鬥、其產出的作品也很難像表演藝術或出版具體，因此不易申請文化部的紓困補助。她希望文化部在接下來的創新補助計畫，能針對視覺藝術產業的特性設計與協助。

文化部表示，視覺藝術創作及產業經營態樣，相較表演藝術產業受到演出場地檔期場次及坐席限制等因素，受衝擊狀況不同，需要持續的資源支持，以協助疫情期間維運和後續持續推進營運能量。文化部於紓困4.0除全力協助視覺藝術產業申請，同時也已規劃「積極性藝文紓困」，將加強對於視覺藝術產業的創作能量延續、人才培力，以及發展虛實整合應用的展覽計畫等，以支持產業復甦。

藝FUN券並不適用於視覺藝術產業。記者陳宛茜／攝影
藝FUN券並不適用於視覺藝術產業。記者陳宛茜／攝影

文創產業 文化部

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