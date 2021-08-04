部隊鍋、比薩、泰式料理！3間「異國風」父親節大餐

隨著父親節即將到來，包括豆府集團、瓦城泰統集團、必勝客均推出不同的父親節套餐優惠，包括有韓式豆腐鍋現省300、泰式4人歡樂餐88折，比薩搭配巴斯克蛋糕的甜鹹組合，讓爸爸們享受不同風格的異國料理。

豆府集團集結旗下涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、姜滿堂等品牌，自即日起推出外帶限定的「霸氣部隊鍋」。除了香辣湯頭之外，還搭配有國產豬肉片，以及高麗菜、青江菜、金針菇、洋蔥絲，以及部隊鍋必備的年糕條、德式香腸、火腿片、凍豆腐、起司片與不倒翁泡麵等食材，原價799元，外帶優惠499元。另外至各品牌門市外帶滿額，即可獲得「料理兌換券」。例如涓豆腐外帶滿600元，可獲贈醬燒青蔥豬梅花；北村豆腐家滿600元，贈送醬燒牛五花／豬梅花；姜滿堂外帶滿600元，則贈送香蒜辣雞翅，各有不同優惠。

隨著開放內用，瓦城泰統集團旗下各品牌的雙北、宜蘭門市，也開始供應499元個人獨享套餐，吃得到瓦城的美味蝦餅、時時香的霸王甘蔗蝦、YABI的棒棒香茅蝦等經典菜色。其中YABI KITCHEN也同步推出內用新品「陽光迷你蝦滋堡」。另外針對外帶需求，瓦城／非常泰推出了「父親節4人歡樂餐」，內含月亮蝦餅、辣炒牛（豬）肉、泰式咖哩雞等多道經典菜，並有芝麻酥蝦餅、花生蝦滋圈等外帶外送新品。其他如時時香、1010湘、YABI等品牌，亦都有外帶4人父親節歡樂餐可供選擇。另外在8月6日前透過line帳號訂購父親節歡樂餐並輸入指定代碼可享88折優惠；8月7日至8月15日外帶自取，單筆滿千可享9折優惠（優惠不可併用）。

若是喜愛速食餐點的爸爸，必勝客推出父親節套餐組合，內含2個比薩（外帶為2個大筆薩、外送為一大一小）、hot烤雞拼盤或hot燒大拼盤1份，再附上巧克力麻糬QQ球和可樂2大瓶，每套1,088元。另外「我愛爸爸1314套餐」，包含2個比薩（外帶為2個大比薩，外送為一大一小）、Hot烤雞拼盤或HOT燒大拼盤1份，再附巧克力麻糬QQ球和可樂1瓶，再加上熱銷甜點「冰藏起司塔」6個，套餐價1314元。