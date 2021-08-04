聽新聞
test
0:00 / 0:00

買威士忌送咖啡！買新包裝百樂門 送7-Eleven咖啡

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百樂門威士忌百年來堅持手工製作威士忌。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門威士忌百年來堅持手工製作威士忌。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

百樂門單一麥芽威士忌總代理廷漢企業表示，即日起至9月30日止，於全台酒類專賣店購買新包裝全系列百樂門斯佩賽單一麥芽威士忌任乙瓶，即贈7-Eleven咖啡兌換卡，每卡可兌換二杯咖啡，數量有限，贈完為止。

百樂門威士忌百年來堅持手工製作威士忌，在眾多蘇格蘭斯佩賽（Speyside）產區的威士忌中，百樂門已獲得多項國際大獎肯定。

廷漢企業表示：「透過這次的活動，我們期望能將屬於百樂門的淡淡煙燻味，介紹給喜歡威士忌的朋友。百樂門的煙燻和咖啡中的煙燻香氣一樣，交疊在果香、巧克力香等各種層次中，是非常和諧的存在。喜歡喝咖啡的朋友，也很可能會喜歡百樂門的風味。」

百樂門單一麥芽威士忌於去年更新包裝，並將台灣市場業務交由母公司高登麥克菲爾（Gordon &MacPhail，G&M）的總代理廷漢企業主導，目前在台灣推出五款不同酒齡的核心商品10年、15年、21年、2009臻選年份以及專門為台灣市場推出的12年原桶強度。

廷漢企業指出：「原桶強度（Cask Strength）的酒，是指在裝瓶前不加水降低酒精濃度，因此百樂門12年的酒精濃度高達57.8%，適合在炎熱的夏天加冰塊或加水飲用，讓柑橘、巧克力和淡淡的煙燻味與雪莉桶交織出豐富的風味，也很適合搭配台灣的菜餚。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百樂門單一麥芽威士忌於去年更新包裝。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門單一麥芽威士忌於去年更新包裝。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門酒廠位於蘇格蘭斯佩賽產區。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門酒廠位於蘇格蘭斯佩賽產區。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

咖啡 巧克力 酒精

延伸閱讀

終於等到！韓流天后CL（前2NE1）曝新專輯進度：跨界合作搶先專輯釋出！

理想夏日 尋覓台中咖啡香

咖啡控動動手指！全家咖啡「買6送6」、星巴克「第2杯半價」外送開喝

高年份威士忌之王 稀世調和穀物佳釀「王者之鑽」新星推出

相關新聞

部隊鍋、比薩、泰式料理！3間「異國風」父親節大餐

隨著父親節即將到來，包括豆府集團、瓦城泰統集團、必勝客均推出不同的父親節套餐優惠，包括有韓式豆腐鍋現省300、泰式4人歡...

買威士忌送咖啡！買新包裝百樂門 送7-Eleven咖啡

百樂門單一麥芽威士忌總代理廷漢企業表示，即日起至9月30日止，於全台酒類專賣店購買新包裝全系列百樂門斯佩賽單一麥芽威士忌...

亞洲50大酒吧主理人攜手Stupid Bar 4款調酒太欠喝

台灣三得利旗下日本銷售冠軍罐裝調酒品牌「196°C強冽」，今年夏天特別邀請到亞洲50大酒吧ROOM by Le Kief...

美福牛排館8月5日起恢復內用 父親節、情人節瞬間訂滿

雙北餐飲業開放內用，由陳重光主廚領軍的美福熟成牛排館，也預定自8月5日起恢復內用。目前父親節與情人節檔期，包括8月7日、...

PChome 24h購物攜手大甲鎮瀾宮推「代客普渡」捐贈服務

今年配合政府規範，大型普渡活動、遶境進香遊行停辦，為了避免實體賣場人潮接觸，多數消費者提前透過線上通路採購普渡供品，帶動...

台灣限定！「LINE揪團」群組新功能 團購省運費超輕鬆

在 LINE 好友群組裡揪團購省運費，或是日常訂便當、訂飲料，不管是主揪還是團友，經常瞬間被大量訊息轟炸，經常發生漏看訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。