買威士忌送咖啡！買新包裝百樂門 送7-Eleven咖啡

百樂門單一麥芽威士忌總代理廷漢企業表示，即日起至9月30日止，於全台酒類專賣店購買新包裝全系列百樂門斯佩賽單一麥芽威士忌任乙瓶，即贈7-Eleven咖啡兌換卡，每卡可兌換二杯咖啡，數量有限，贈完為止。

百樂門威士忌百年來堅持手工製作威士忌，在眾多蘇格蘭斯佩賽（Speyside）產區的威士忌中，百樂門已獲得多項國際大獎肯定。

廷漢企業表示：「透過這次的活動，我們期望能將屬於百樂門的淡淡煙燻味，介紹給喜歡威士忌的朋友。百樂門的煙燻和咖啡中的煙燻香氣一樣，交疊在果香、巧克力香等各種層次中，是非常和諧的存在。喜歡喝咖啡的朋友，也很可能會喜歡百樂門的風味。」

百樂門單一麥芽威士忌於去年更新包裝，並將台灣市場業務交由母公司高登麥克菲爾（Gordon &MacPhail，G&M）的總代理廷漢企業主導，目前在台灣推出五款不同酒齡的核心商品10年、15年、21年、2009臻選年份以及專門為台灣市場推出的12年原桶強度。

廷漢企業指出：「原桶強度（Cask Strength）的酒，是指在裝瓶前不加水降低酒精濃度，因此百樂門12年的酒精濃度高達57.8%，適合在炎熱的夏天加冰塊或加水飲用，讓柑橘、巧克力和淡淡的煙燻味與雪莉桶交織出豐富的風味，也很適合搭配台灣的菜餚。」

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