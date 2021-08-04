亞洲50大酒吧主理人攜手Stupid Bar 4款調酒太欠喝

台灣三得利旗下日本銷售冠軍罐裝調酒品牌「196°C強冽」，今年夏天特別邀請到亞洲50大酒吧ROOM by Le Kief的主理人Seven，與知名調酒系YouTuber Stupid Bar的Brandon，攜手幫大家準備4款必學的調酒酒譜，即便居家也能調製出媲美專業調酒師的特調酒款。

4款居家調酒皆以「-196°C強冽」旗下兩款熱銷口味「雙重檸檬」及「雙重葡萄柚」，搭配便利商店就可以取得的食材，簡單幾個步驟，就能輕鬆打造出美味的居家調酒。

針對夏日清爽感首選的「雙重檸檬」，Stupid Bar的Brandon以檸檬的清香提味，再搭配烏醋讓尾韻帶點酸鹹感，最後再用葡萄柚皮的香氣點綴，調製出雙重檸檬Martini。ROOM by Le Kief主理人Seven則以檸檬搭上煉乳，創造出像極了檸檬塔的酸酸甜甜滋味，在濃郁中又帶著清爽，再搭配上餅乾的香氣，成為「液態甜點——大人的檸檬塔」。

針對「雙重葡萄柚」，Stupid Bar的Brandon使用琴酒、檸檬汁、糖水、薑片…等簡單的的材料，襯托出葡萄柚的味道，並在搖晃後帶出細緻的泡沫，使口感極度順口、清爽。ROOM by Le Kief主理人Seven則以Campari利口酒與酸梅汁，經典出復刻調酒——「優雅的Spumoni」。

更多居家調酒的酒譜細節與對決結果，可至YouTube的OCC頻道觀看。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康