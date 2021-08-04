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拒絕米其林「秘密客」上門評比！名餐廳打官司捍衛權益

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
鍋氣餐廳所屬國巨餐飲委任律師田振慶。記者林孟潔／攝影
鍋氣餐廳所屬國巨餐飲委任律師田振慶。記者林孟潔／攝影

知名餐廳「鍋氣（wokhei）」認為米其林以「秘密客」方式評比餐廳不妥，發律師函給法國總部拒絕秘密客上門卻未獲回應，委請律師向Michelin Travel Partner提民事訴訟，請求禁止一定行為，要求米其林秘密客不得上門。

台北地方法院今天開庭，餐廳所屬的國亨餐飲委任律師田振慶出庭；田振慶受訪指出，鍋氣主廚不認同、不在乎米其林的評鑑制度，不願意讓密探上門消費，然而去函米其林未獲回應，只能請求法院保護餐廳締約自由權，禁止米其林秘密客來用餐。

田振慶說，鍋氣主廚在乎、重視客人感受，也歡迎部落客上門消費評價，因為部落客是以真實身分吃飯、表達用餐感受，主廚會接受一切評論，但米其林另米其林是具商業營業行為的公司，曾出版所謂的「餐飲聖經」，並以密探方式消費，評鑑制度，因為不清楚密探資歷、評審過程，因此餐廳不同意。

他指出，如今不清楚米其林是否已評鑑鍋氣，因米其林來台後號稱評鑑過台北市除私人俱樂部以外的餐廳，也從未公布他們沒有評鑑哪些餐廳，對鍋氣而言締約自由權被侵害，提告保護自身權益。

田振慶舉例，若有人辦選美比賽評比全台北市女性，「總有拒絕參賽的自由」，餐廳也是如此，鍋氣不想參加米其林評比，以尊重主廚創作自由。

問及若法院判決勝訴如何禁止秘密客上門，田振慶說，如果法院同意鍋氣主張，判決禁止米其林的秘密客進入餐廳用餐，米其林是一個誠信公司，相信米其林會誠信遵守。

法庭上，法官詢問米其林公司在台灣是否有送達代收？國亨餐飲委任律師指出，米其林在台灣委由禾陽整合行銷公司負責出版刊物，另有相關企業米其林輪胎，加上另案委任的律師事務所，會再詢問三方是否能擔任送達代收方，也建請法院發函詢問。

米其林 律師

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