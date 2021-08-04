美福牛排館8月5日起恢復內用 父親節、情人節瞬間訂滿

雙北餐飲業開放內用，由陳重光主廚領軍的美福熟成牛排館，也預定自8月5日起恢復內用。目前父親節與情人節檔期，包括8月7日、8日、14日晚餐時段，皆已訂位客滿，其餘時段也每日皆有多組客人陸續完成訂位。

在外帶套餐方面，美福熟成牛排館表示，今年的父親節外帶套餐，業績爆量成長三至四成，提貨日期集中在8月7日與8日；未來餐廳開放內用後，餐廳原本供應的外帶優惠套餐，仍將持續供應。