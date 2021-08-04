聽新聞
test
0:00 / 0:00
美福牛排館8月5日起恢復內用 父親節、情人節瞬間訂滿
雙北餐飲業開放內用，由陳重光主廚領軍的美福熟成牛排館，也預定自8月5日起恢復內用。目前父親節與情人節檔期，包括8月7日、8日、14日晚餐時段，皆已訂位客滿，其餘時段也每日皆有多組客人陸續完成訂位。
在外帶套餐方面，美福熟成牛排館表示，今年的父親節外帶套餐，業績爆量成長三至四成，提貨日期集中在8月7日與8日；未來餐廳開放內用後，餐廳原本供應的外帶優惠套餐，仍將持續供應。
美福熟成牛排館指出，餐廳將遵循政府公告的內用防疫措施，同桌用餐賓客需以梅花座入座，桌與桌間距離1.5公尺，所有服務人員皆配戴口罩及面罩。此外，美福熟成牛排館目前只開放套餐服務，原本相當受歡迎的自助沙拉吧暫緩供應。爲減少重覆接觸，美福熟成牛排館也新增電子式菜單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言