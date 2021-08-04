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美福牛排館8月5日起恢復內用 父親節、情人節瞬間訂滿

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
乾式熟成櫻桃鴨胸。圖／美福乾式熟成牛排館提供。
乾式熟成櫻桃鴨胸。圖／美福乾式熟成牛排館提供。

雙北餐飲業開放內用，由陳重光主廚領軍的美福熟成牛排館，也預定自8月5日起恢復內用。目前父親節與情人節檔期，包括8月7日、8日、14日晚餐時段，皆已訂位客滿，其餘時段也每日皆有多組客人陸續完成訂位。

在外帶套餐方面，美福熟成牛排館表示，今年的父親節外帶套餐，業績爆量成長三至四成，提貨日期集中在8月7日與8日；未來餐廳開放內用後，餐廳原本供應的外帶優惠套餐，仍將持續供應。

美福熟成牛排館指出，餐廳將遵循政府公告的內用防疫措施，同桌用餐賓客需以梅花座入座，桌與桌間距離1.5公尺，所有服務人員皆配戴口罩及面罩。此外，美福熟成牛排館目前只開放套餐服務，原本相當受歡迎的自助沙拉吧暫緩供應。爲減少重覆接觸，美福熟成牛排館也新增電子式菜單。

乾式熟成55天帶骨肋眼。圖／美福乾式熟成牛排館提供
乾式熟成55天帶骨肋眼。圖／美福乾式熟成牛排館提供
乾式熟成紐西蘭羊排。圖／美福乾式熟成牛排館提供。
乾式熟成紐西蘭羊排。圖／美福乾式熟成牛排館提供。
美福乾式熟成牛排館預定8月5日起開放內用。圖／摘自美福乾式熟成牛排館官方臉書。
美福乾式熟成牛排館預定8月5日起開放內用。圖／摘自美福乾式熟成牛排館官方臉書。

套餐 父親節 口罩

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