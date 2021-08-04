PChome 24h購物攜手大甲鎮瀾宮推「代客普渡」捐贈服務

今年配合政府規範，大型普渡活動、遶境進香遊行停辦，為了避免實體賣場人潮接觸，多數消費者提前透過線上通路採購普渡供品，帶動PChome 24h購物中元普渡拜拜組合近兩周搜尋量飆破4倍。PChome 24h購物即日起開跑「福運中元節」活動，祭出零食飲料、拜拜組合箱購特惠，更推出「福運中元節你做組DIY供桌組合包」限量隨箱贈，8月9日至8月22日下單食品類單筆滿2,000元，即有機會收到中元限定貼紙、供桌箱教學，將紙箱再利用、摺疊變身實用供桌箱。同時PChome 24h購物首度攜手大甲鎮瀾宮推出「代客普渡」捐贈服務，只要1,000元下單「慶讚中元澎湃組」即可隔空參與大甲鎮瀾宮普渡法會，現場供品將貼上指定信徒名稱，並於法會結束後捐贈予社福機構，消費者還能獲得PChomeＸ鎮瀾宮獨家限定色皮製香火收納袋。

PChome 24h購物公布「中元普渡熱搜TOP 5」，依序為泡麵／快煮麵、米、進口零食、拜拜箱、飲料、水果等熱搜關鍵字，顯見中元節消費趨勢受宅經濟影響，消費者對泡麵、快煮麵、米等需求提升，促使主食類商品躍升中元普渡採購大宗，翻轉過往供品多以零食為主的採購現象，更帶動蔬果箱相關生鮮商品備受青睞；具備豐富品項的拜拜箱、便利組合包等外盒設計繽紛、帶有祝福語，也是普渡首選，日本、韓國等進口零食近兩周業績年成長超過3倍。

隨著中元普渡買氣提前湧現，PChome 24h購物推出多達60款中元拜拜箱組合，輕鬆搞定零食、米、罐頭、泡麵等多類供品，「超圓滿箱購組」還附贈普渡旗香、金紙、普渡祝禱文等一次備齊，熱銷價格帶約介於499～999元，人氣商品包括「中元小資超值拜拜箱」9月7日前入手超值價499元、「中元普渡供品富貴澎派全套組」9月7日前特價990元；還有「OREO & RITZ迷你經典箱」一箱解饞綜合進口餅乾，平均一盒只要197元，小包裝形式方便分送。