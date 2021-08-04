台灣限定！「LINE揪團」群組新功能 團購省運費超輕鬆

在 LINE 好友群組裡揪團購省運費，或是日常訂便當、訂飲料，不管是主揪還是團友，經常瞬間被大量訊息轟炸，經常發生漏看訊息、算錯錢的窘境。LINE今日宣布正式上線「LINE揪團」功能，並完成與LINE Bank收付款功能的串接，讓用戶輕鬆完成開團、統整訂單與金額，甚至連收款都可以在LINE裡一條龍搞定，揪團購物更輕鬆方便！

Android 5.0與iOS 11.0（含）以上版本 的用戶，現在只要在群組畫面下方「+」選單 點選「LINE揪團」，就能以團長的身份快速開團，團長可設定團購品項，搭配圖文說明並註記價格與收單日期，輕鬆彙整訂購項目。群組內的成員也能輕鬆加入揪團活動，揪團訊息不漏接。LINE揪團更支援LINE Pay Money、LINE Bank支付（支援LINE版本11.0以上），有沒有付款一目瞭然，讓收款對帳不再是難題。若團長選擇LINE Bank收款，團員即使尚未開通LINE Bank，仍可用ATM或他行網銀匯款到團長的LINE Bank虛擬帳號。若團長跟團員彼此都為LINE Pay Money用戶，還可使用LINE Pay Money轉帳省下手續費。