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台灣限定！「LINE揪團」群組新功能 團購省運費超輕鬆

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
群組新功能「LINE揪團」今日正式上線。圖／LINE台灣提供
群組新功能「LINE揪團」今日正式上線。圖／LINE台灣提供

LINE 好友群組裡揪團購省運費，或是日常訂便當、訂飲料，不管是主揪還是團友，經常瞬間被大量訊息轟炸，經常發生漏看訊息、算錯錢的窘境。LINE今日宣布正式上線「LINE揪團」功能，並完成與LINE Bank收付款功能的串接，讓用戶輕鬆完成開團、統整訂單與金額，甚至連收款都可以在LINE裡一條龍搞定，揪團購物更輕鬆方便！

Android 5.0與iOS 11.0（含）以上版本 的用戶，現在只要在群組畫面下方「+」選單 點選「LINE揪團」，就能以團長的身份快速開團，團長可設定團購品項，搭配圖文說明並註記價格與收單日期，輕鬆彙整訂購項目。群組內的成員也能輕鬆加入揪團活動，揪團訊息不漏接。LINE揪團更支援LINE Pay Money、LINE Bank支付（支援LINE版本11.0以上），有沒有付款一目瞭然，讓收款對帳不再是難題。若團長選擇LINE Bank收款，團員即使尚未開通LINE Bank，仍可用ATM或他行網銀匯款到團長的LINE Bank虛擬帳號。若團長跟團員彼此都為LINE Pay Money用戶，還可使用LINE Pay Money轉帳省下手續費。

歡慶「LINE揪團」正式上線，LINE特別祭出「吃貨召集令 揪團賺一夏」解任務賺點活動，8月23日12:00至9月6日23:59活動期間，凡使用「LINE揪團」建立、 參與揪團或透過LINE Pay Money、LINE Bank轉帳付款，還有機會獲得LINE POINTS點數獎勵。

LINE揪團支援LINE Pay Money 、LINE Bank兩大支付方式，讓收款對帳不再是難題。圖／LINE台灣提供
LINE揪團支援LINE Pay Money 、LINE Bank兩大支付方式，讓收款對帳不再是難題。圖／LINE台灣提供
LINE預告將舉辦LINE POINTS解任務賺點活動，建立揪團、完成轉帳，都有獎勵。圖／LINE台灣提供
LINE預告將舉辦LINE POINTS解任務賺點活動，建立揪團、完成轉帳，都有獎勵。圖／LINE台灣提供
LINE揪團適用日常小型團購，是讓群組溝通更便利的延伸功能。圖／LINE台灣提供
LINE揪團適用日常小型團購，是讓群組溝通更便利的延伸功能。圖／LINE台灣提供
「LINE揪團」可在群組內快速輸入品項與價格，讓團主輕鬆發起團購。圖／LINE台灣提供
「LINE揪團」可在群組內快速輸入品項與價格，讓團主輕鬆發起團購。圖／LINE台灣提供

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