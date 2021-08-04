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繼比利時鬆餅、日本壽司後 Delvaux推韓國風迷你包掛飾
因為疫情緣故大家好一陣子沒有辦法出國旅遊，是不是都超級想念國外的美景、美食和地方文化風情呢？比利時精品包款品牌Delvaux旗下Miniatures迷你包掛系列一直都以全球不同地方特色作為創作主軸，先前推出過品牌家鄉的比利時鬆餅包和法國紅磨坊包、美國漢堡包、義大利米蘭大教堂包等等，這次全新加入了韓國系列包款，擴大環遊世界版圖，也增添更多收藏選擇。
Miniatures迷你包掛系列是以Delvaux經典包袋Brillant為原型所創作而成，外型小巧精美，可用於裝飾包袋、隨身佩戴及收藏鑑賞。最大特色就是用絲網印刷和壓花等工藝與創新技術結合各國文化，2017年首次推出的Miniatures Belgitude正是對比利時藝術和文化的致敬，當中可以看到鬆餅、比利時國旗三色、薯條等元素，許多立體細節逼真可愛，就連包身背面造型都毫不馬虎，每款都超級有趣。
這次加入的韓國主題，運用了芙蓉花、瓷器與老虎三大元素，彰顯韓國傳統魅力，這也是繼之前的日本歌舞伎臉譜、壽司包，以及中國的麻將包之後，再度推出的亞洲國家系列。
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