繼比利時鬆餅、日本壽司後 Delvaux推韓國風迷你包掛飾

因為疫情緣故大家好一陣子沒有辦法出國旅遊，是不是都超級想念國外的美景、美食和地方文化風情呢？比利時精品包款品牌Delvaux旗下Miniatures迷你包掛系列一直都以全球不同地方特色作為創作主軸，先前推出過品牌家鄉的比利時鬆餅包和法國紅磨坊包、美國漢堡包、義大利米蘭大教堂包等等，這次全新加入了韓國系列包款，擴大環遊世界版圖，也增添更多收藏選擇。

Miniatures迷你包掛系列是以Delvaux經典包袋Brillant為原型所創作而成，外型小巧精美，可用於裝飾包袋、隨身佩戴及收藏鑑賞。最大特色就是用絲網印刷和壓花等工藝與創新技術結合各國文化，2017年首次推出的Miniatures Belgitude正是對比利時藝術和文化的致敬，當中可以看到鬆餅、比利時國旗三色、薯條等元素，許多立體細節逼真可愛，就連包身背面造型都毫不馬虎，每款都超級有趣。