中元代客普渡夯！全聯再推「北港武德宮」代客贊普預購

雖然疫情警戒降級，但許多消費者為避免群聚風險，今年中元普渡紛紛改以無接觸的代客普渡服務代替。看好民眾在疫情下更需虔誠拜拜的心意，全聯福利中心繼首度與北港朝天宮合作推出「代客普渡」專案後，再攜手北港武德宮推出代客贊普預購方案；另於門市現貨部分，則再推出「白沙屯中元普渡箱」，讓消費者到全聯即可快速將一整箱普渡供品搬回家，在家也能安心拜。

即日起至8月15日，全台全聯門市推出「北港武德宮代客贊普」預購方案，每份售價1,500元，內含18項食品以及金紙等，普渡供品統一由廟方於國曆8月22日在武德宮中元普渡植福法會統一祭拜，廟方會代客填寫普渡疏文，祭拜完後普渡供品統一由廟方代為捐贈慈善團體，寄給消費者感謝狀，全程零接觸安心拜。

而門市現貨直購箱部分，除了目前正在熱銷中的「北港朝天宮北港媽祖慈悲普渡箱」外，自8月8日起再新增販售「白沙屯中元普渡箱」，內含12項食品與1支普旗、1張疏文，每箱售價699元，全台限量2,000箱，以各門市販售商品數量為準，售完為止。