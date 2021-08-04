中元代客普渡夯！全聯再推「北港武德宮」代客贊普預購
雖然疫情警戒降級，但許多消費者為避免群聚風險，今年中元普渡紛紛改以無接觸的代客普渡服務代替。看好民眾在疫情下更需虔誠拜拜的心意，全聯福利中心繼首度與北港朝天宮合作推出「代客普渡」專案後，再攜手北港武德宮推出代客贊普預購方案；另於門市現貨部分，則再推出「白沙屯中元普渡箱」，讓消費者到全聯即可快速將一整箱普渡供品搬回家，在家也能安心拜。
即日起至8月15日，全台全聯門市推出「北港武德宮代客贊普」預購方案，每份售價1,500元，內含18項食品以及金紙等，普渡供品統一由廟方於國曆8月22日在武德宮中元普渡植福法會統一祭拜，廟方會代客填寫普渡疏文，祭拜完後普渡供品統一由廟方代為捐贈慈善團體，寄給消費者感謝狀，全程零接觸安心拜。
而門市現貨直購箱部分，除了目前正在熱銷中的「北港朝天宮北港媽祖慈悲普渡箱」外，自8月8日起再新增販售「白沙屯中元普渡箱」，內含12項食品與1支普旗、1張疏文，每箱售價699元，全台限量2,000箱，以各門市販售商品數量為準，售完為止。
全聯指出，今年中元拜拜提倡4大新主張，分別為「提早Buy、分散Buy、線上拜、找代拜」，期望消費者在防疫的同時能提早準備提前買，分流採買一次買足，並避開上午10～11點，下午5～6點的購物尖峰時段。中元檔期的優惠商品約有3,000樣商品挑戰全年最低價，而且部分商品折扣更為一年中檔期促銷最深，若於指定日期（8/7～8/8、8/14～8/15、8/18～8/21）內消費，使用PX Pay儲值金單日單卡每滿1,000元，還可再加贈800福利點，等於最高享8%回饋，線上線下還能同步計算超划算。另外，今年全聯還特別與北中南各宮廟合作線上普渡直播團拜，截至目前已有13場，包含艋舺青山宮、景美福興宮、龍華慈善堂等，讓消費者免到現場即可全程參與，誠意一樣滿滿不打折。
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