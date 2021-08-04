東奧 / 潘政琮之選 這些高爾夫名將手上比小白球還吸睛

在奧運各項比賽中，雖然不如跆拳道、棒球、桌球、游泳等項目受到國人喜愛，但在果嶺上舉行的高爾夫球賽事，飛揚的小白球和選手優雅的揮竿姿勢，同樣叫人目不轉睛。而不僅有我國好手潘政琮今年喜獲銅牌，大會官方時計歐米茄（OMEGA）也有三位品牌好友站上頒獎台，揚威奧會。

在奧運奪得銅牌後，潘政琮馬不停蹄飛往美國參加美巡賽，除了在個人官方instagram帳號ctpan63上秀出多張照片，潘政琮謝謝太太的完美助攻，同時也在貼文中表示，「這次奥運銅牌屬於所有台灣高球人，謝謝你們為我加油。」

事實上，瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）也是潘政琮的長期贊助夥伴。除了在去年年底時宣布贊助「潘政琮公益高球賽」的舉行，當時潘政琮也曾戴上一只IWC葡萄牙系列計時腕表、帥氣良相。葡萄牙系列原本就以優雅的金質的柳葉形指針與阿拉伯數字時標為特色，透明底蓋更可一覽69355型自製機芯的精緻造工，展現表款一如高爾夫球賽事兼容動感的優雅姿態。

而高爾夫球與精密時計的攜手同樣也看得到大會官方指定時計：歐米茄（OMEGA）的強悍身影。在今年高爾夫球精彩的七人爭銅賽事中，共有三位OMEGA品牌形象大使Rory McIlroy、Collin Morikawa與Sebastian Muñoz，都參加了在東京埼玉霞關鄉村俱樂部的銅牌爭奪大戰，並在賽事開始前戴上OMEGA的Aqua Terra「Ultra Light」腕表登上果嶺。