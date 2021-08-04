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東奧 / 潘政琮之選 這些高爾夫名將手上比小白球還吸睛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA除了身為大會官方時計，在高爾夫球賽中也有多位品牌好友相繼登場、展現美技。圖 / OMEGA提供
OMEGA除了身為大會官方時計，在高爾夫球賽中也有多位品牌好友相繼登場、展現美技。圖 / OMEGA提供

奧運各項比賽中，雖然不如跆拳道、棒球、桌球、游泳等項目受到國人喜愛，但在果嶺上舉行的高爾夫球賽事，飛揚的小白球和選手優雅的揮竿姿勢，同樣叫人目不轉睛。而不僅有我國好手潘政琮今年喜獲銅牌，大會官方時計歐米茄（OMEGA）也有三位品牌好友站上頒獎台，揚威奧會。

在奧運奪得銅牌後，潘政琮馬不停蹄飛往美國參加美巡賽，除了在個人官方instagram帳號ctpan63上秀出多張照片，潘政琮謝謝太太的完美助攻，同時也在貼文中表示，「這次奥運銅牌屬於所有台灣高球人，謝謝你們為我加油。」

事實上，瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）也是潘政琮的長期贊助夥伴。除了在去年年底時宣布贊助「潘政琮公益高球賽」的舉行，當時潘政琮也曾戴上一只IWC葡萄牙系列計時腕表、帥氣良相。葡萄牙系列原本就以優雅的金質的柳葉形指針與阿拉伯數字時標為特色，透明底蓋更可一覽69355型自製機芯的精緻造工，展現表款一如高爾夫球賽事兼容動感的優雅姿態。

而高爾夫球與精密時計的攜手同樣也看得到大會官方指定時計：歐米茄（OMEGA）的強悍身影。在今年高爾夫球精彩的七人爭銅賽事中，共有三位OMEGA品牌形象大使Rory McIlroy、Collin Morikawa與Sebastian Muñoz，都參加了在東京埼玉霞關鄉村俱樂部的銅牌爭奪大戰，並在賽事開始前戴上OMEGA的Aqua Terra「Ultra Light」腕表登上果嶺。

Aqua Terra「Ultra Light」腕表最特別之處在於使用「伽瑪鈦金屬」（Gamma Titanium）為表殼。這種過往使用於航空產業的特殊合金，以強韌、輕盈為特色。即便搭配表帶後也僅55公克，展現超乎想像的輕盈存在。表款並使用品牌首款鈦金屬製成的8928 Ti同軸擒縱大師天文台認證手上鍊機芯，集精準、工藝、高抗磁等特點於一身，鋁製秒針並有紅、藍、綠三種顏色，定價皆約159萬元。

OMEGA品牌好友之一、哥倫比雅的高球名將Sebastian Muñoz。圖 / OMEGA提供
OMEGA品牌好友之一、哥倫比雅的高球名將Sebastian Muñoz。圖 / OMEGA提供
奪牌後，潘政琮並在ig秀出與愛妻合影照片，謝謝另一半陪伴他一同完成賽事與榮耀。圖 / 翻攝自ig
奪牌後，潘政琮並在ig秀出與愛妻合影照片，謝謝另一半陪伴他一同完成賽事與榮耀。圖 / 翻攝自ig
潘政琮曾配戴的IWC 葡萄牙系列計時碼表，展現兼容優雅的運動風格，26萬3,000元。圖 / IWC提供
潘政琮曾配戴的IWC 葡萄牙系列計時碼表，展現兼容優雅的運動風格，26萬3,000元。圖 / IWC提供
今年奧運代表我國獲得銅牌的潘政琮，原就是IWC品牌好友，去年年底時IWC便贊助了「潘政琮公益高球賽」的舉行。圖 / IWC提供
今年奧運代表我國獲得銅牌的潘政琮，原就是IWC品牌好友，去年年底時IWC便贊助了「潘政琮公益高球賽」的舉行。圖 / IWC提供
OMEGA Aqua Terra「Ultra Light」腕表使用伽瑪鈦金屬為表殼，全表僅55公克，並搭配8928 Ti同軸擒縱大師天文台認證手上鍊機芯，159萬元。圖 / OMEGA提供
OMEGA Aqua Terra「Ultra Light」腕表使用伽瑪鈦金屬為表殼，全表僅55公克，並搭配8928 Ti同軸擒縱大師天文台認證手上鍊機芯，159萬元。圖 / OMEGA提供
高球名人Rory McIlroy除了參與最後的七人爭銅大賽，並在賽前配戴上OMEGA Aqua Terra「Ultra Light」腕表亮相。圖 / OMEGA提供
高球名人Rory McIlroy除了參與最後的七人爭銅大賽，並在賽前配戴上OMEGA Aqua Terra「Ultra Light」腕表亮相。圖 / OMEGA提供

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