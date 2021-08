公主鑽戒好夢幻！迪士尼小美人魚婚戒內藏超甜秘密

創立至今超過35年的珠寶品牌K.UNO ,是日本最大規模的客製化品牌。以「擁有最多職人的珠寶公司」為特色,旗下擁有迪士尼授權、廣受喜愛的Disney Treasure系列,以迪士尼明星為主題,是許多女性心目中的夢幻飾品。自即日起全新上市的「小美人魚」系列Light in the sea結婚套戒,訂婚鑽戒的戒台側面低調以愛麗兒的花朵髮飾為主題,結婚對戒則以波光粼粼的水面為設計意象,戴上彷彿隨著愛麗兒般進入優游自在的海底世界。

「透進海底世界的,是夢想與希望之光。」擁有真摯情感與無比勇氣的愛麗兒,為追尋真愛跨出大海來到陸地上;這次系列珠寶以透進夢想與希望之光的海底世界為發想,以波光粼粼的水面為設計意象,造型充滿立體感。單鑽型訂婚鑽戒正面造型簡約,側面則低調設計出愛麗兒的花朵髮飾,以經典6爪支撐中央主鑽,簡單大方。對戒的女戒採適合堆疊配戴的窄版設計,內側刻有悠游於水中的愛麗兒、男戒內側則刻有艾瑞克王子的側臉剪影圖樣,彷彿兩人共享的秘密與夢想。 K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列套組,窄版設計適合堆疊配戴。圖/K.UNO提供 K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列。圖/K.UNO提供 K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列結婚對戒,內側分別刻有愛麗兒和艾瑞克王子的側臉剪影。圖/K.UNO提供 K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列結婚對戒,價格店洽。圖/K.UNO提供