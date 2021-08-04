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公主鑽戒好夢幻！迪士尼小美人魚婚戒內藏超甜秘密

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列單鑽婚戒，側面以愛麗兒的花朵髮飾為設計主題。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列單鑽婚戒，側面以愛麗兒的花朵髮飾為設計主題。圖／K.UNO提供

創立至今超過35年的珠寶品牌K.UNO ，是日本最大規模的客製化品牌。以「擁有最多職人的珠寶公司」為特色，旗下擁有迪士尼授權、廣受喜愛的Disney Treasure系列，以迪士尼明星為主題，是許多女性心目中的夢幻飾品。自即日起全新上市的「小美人魚」系列Light in the sea結婚套戒，訂婚鑽戒的戒台側面低調以愛麗兒的花朵髮飾為主題，結婚對戒則以波光粼粼的水面為設計意象，戴上彷彿隨著愛麗兒般進入優游自在的海底世界。

「透進海底世界的，是夢想與希望之光。」擁有真摯情感與無比勇氣的愛麗兒，為追尋真愛跨出大海來到陸地上；這次系列珠寶以透進夢想與希望之光的海底世界為發想，以波光粼粼的水面為設計意象，造型充滿立體感。單鑽型訂婚鑽戒正面造型簡約，側面則低調設計出愛麗兒的花朵髮飾，以經典6爪支撐中央主鑽，簡單大方。對戒的女戒採適合堆疊配戴的窄版設計，內側刻有悠游於水中的愛麗兒、男戒內側則刻有艾瑞克王子的側臉剪影圖樣，彷彿兩人共享的秘密與夢想。

K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列套組，窄版設計適合堆疊配戴。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列套組，窄版設計適合堆疊配戴。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列結婚對戒，內側分別刻有愛麗兒和艾瑞克王子的側臉剪影。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列結婚對戒，內側分別刻有愛麗兒和艾瑞克王子的側臉剪影。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列結婚對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼小美人魚系列套戒Light in the sea系列結婚對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供

珠寶 夢想

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