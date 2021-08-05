指考終於結束 下一屆學測生憂居家備考影響大 補習班、補教名師相揪為考生神助攻

大學指考因疫情延期數次終於落幕，許多考生已開始規劃考後的放鬆活動，但下一批學測生恐沒這麼開心。因疫情影響，許多高二升高三開始準備學測的考生，無法好好享受高中生涯最後的暑假，預先準備考試的課程，又被疫情打亂居家上課、補習，無法實際上課與老師、同學交流。且在家讀書心情煩悶，在盡可能減少出門頻率的期間，也難以外出紓解壓力。咖啡廣場為幫助這群學測生，邀請補習班、補教名師、讀書部落客與網紅一同神助攻，幫助考生度過這段難熬的居家備考煩悶時期。

▲補教名師受咖啡廣場邀請，傳授備考心法大法

讀書小訣竅、視訊上課打氣背景，招式盡出神助攻咖啡廣場本次邀請補教名師呂捷，分享從業多年淬鍊出的備考心法，幫助受影響的考生穩定心神，才不會在長時間的備考生活喪失信心與耐心。除了補教名師外，要神助攻考生，怎麼能缺少備考期間必去的補習班。揚才補習班、陳逸數學、百瀚智能教育等補習班，也加入應援行列，在疫情中的線上課程一起為學生打氣，更設計了搭配應用的教材，強化學生的記憶點。讀書型部落客凡鳥手札、網紅Sherlock，傳授數學、英文的讀書技巧，並呼籲備考期間除了善用技巧外，也可以利用咖啡廣場提神，增加讀書效率。

▲讀書型部落客凡鳥手札、網紅Sherlock也一起響應咖啡廣場考試神助攻

喝咖啡提神不稀奇，有神明加持才夠力咖啡廣場為幫助疫情下的考生取得神明加持，特地與松山奉天宮聯名，推出限量版咖啡廣場。為響應神助攻號召，呂捷、補習班與讀書技巧網紅、部落客，舉辦了抽獎活動，希望能讓文昌帝君加持過的咖啡廣場，帶給考生精神和好運。沒有抽到的考生也別氣餒，在8/10前於全家、萊爾富享第2件6折優惠，可以屯在家中當作備考物資，渡過慢慢備考時光。

▲咖啡廣場x松山奉天宮聯名款，讓考生免出門就能獲得神明加持。 圖／咖啡廣場提供

● 超商相關考生優惠期間(詳細時間請以超商公布時間為準)：- 全家：7/14-8/10- 萊爾富：7/14-8/10● 各路應援神助攻：• 揚才補習班：https://www.facebook.com/244welldone/posts/2096148620553332• 陳逸數學：https://www.facebook.com/x1math/posts/4179937565446726• 百瀚智能教育：https://www.facebook.com/paihanxpaihan/posts/1312799605788636• 呂捷：https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1699230736933904&id=277698259087166• 凡鳥手札：https://www.instagram.com/p/CSEsGZFpmFb/• Sherlock：https://www.instagram.com/p/CSEGrlFp0wc/