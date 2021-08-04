聽新聞
test
0:00 / 0:00
東奧羽球奪金話題夯！萊爾富限量推「台灣好棒醫療口罩」
今天（8月4日）中央疫情指揮中心召開記者會時，包括指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥等全都配戴印有「硬啦」、「Taiwan」字樣的創意口罩，為參與東京奧運的台灣英雄致敬，也引起在場媒體的注目。搶搭羽球奪金話題，萊爾富推出超商獨家「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，全台限量2萬盒、售完為止。
東京奧運中華隊成績亮眼，代表台灣參賽選手已拿下2金、4銀、5銅等共11面獎牌，其中羽球、柔道、體操、高球、拳擊等更是首度在奧運舞台拿下獎牌，為中華隊歷屆奧運新高紀錄。萊爾富也搭上東奧羽球奪金話題，為台灣英雄喝采，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片，內含「聖筊」5片、「硬啦」5片，LINE群組特惠價199元，全台限量2萬盒，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言