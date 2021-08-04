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東奧羽球奪金話題夯！萊爾富限量推「台灣好棒醫療口罩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富搶搭東奧羽球奪金話題，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片特惠價199元，全台限量20,000盒，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富搶搭東奧羽球奪金話題，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片特惠價199元，全台限量20,000盒，售完為止。圖／萊爾富提供

今天（8月4日）中央疫情指揮中心召開記者會時，包括指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥等全都配戴印有「硬啦」、「Taiwan」字樣的創意口罩，為參與東京奧運的台灣英雄致敬，也引起在場媒體的注目。搶搭羽球奪金話題，萊爾富推出超商獨家「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，全台限量2萬盒、售完為止。

東京奧運中華隊成績亮眼，代表台灣參賽選手已拿下2金、4銀、5銅等共11面獎牌，其中羽球、柔道、體操、高球、拳擊等更是首度在奧運舞台拿下獎牌，為中華隊歷屆奧運新高紀錄。萊爾富也搭上東奧羽球奪金話題，為台灣英雄喝采，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片，內含「聖筊」5片、「硬啦」5片，LINE群組特惠價199元，全台限量2萬盒，售完為止。

萊爾富即日起至8月9日於門市LINE群組限量推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片，內含「聖筊」5片、「硬啦」5片。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至8月9日於門市LINE群組限量推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片，內含「聖筊」5片、「硬啦」5片。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至8月9日於門市LINE群組限量推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片，內含「聖筊」5片、「硬啦」5片。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至8月9日於門市LINE群組限量推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片，內含「聖筊」5片、「硬啦」5片。圖／萊爾富提供
萊爾富搶搭東奧羽球奪金話題，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片特惠價199元，全台限量20,000盒，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富搶搭東奧羽球奪金話題，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片特惠價199元，全台限量20,000盒，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富搶搭東奧羽球奪金話題，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片，內含「聖筊」5片、「硬啦」5片，LINE群組特惠價199元，全台限量20,000盒，售完為止。圖／萊爾富提供
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萊爾富搶搭東奧羽球奪金話題，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片特惠價199元，全台限量20,000盒，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富搶搭東奧羽球奪金話題，即日起至8月9日於門市LINE群組推出超商獨家的「上好生醫醫療防護口罩－台灣好棒（羽球）」，每盒10片特惠價199元，全台限量20,000盒，售完為止。圖／萊爾富提供

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