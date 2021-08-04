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帝王蟹天丼第2份7折！辻半×PABLO 打造夢幻情人套餐

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「金子半之助」再度推出「帝王蟹天丼」，原價760元，限時可享內用第2件7折。圖／金子半之助提供
「金子半之助」再度推出「帝王蟹天丼」，原價760元，限時可享內用第2件7折。圖／金子半之助提供

來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，今年攜手同樣來自日本的半熟起司塔「PABLO」，合力推出「伴とも-雙人套餐」，同時吃得到生龍蝦海鮮丼、海鮮珠寶盒以及仲夏玫莓起司塔、宇治抹茶布丁佐金時，讓情侶享受多重的甜心滋味。另外「金子半之助」所推出的「帝王蟹天丼，也限時推出「第2碗7折」的限時優惠。

此次伴とも-雙人套餐的菜色中，「生龍蝦海鮮丼」選用了南非好望角的黃金龍蝦，體積較大、取肉率高，生凍運送來台後，使用經典「湯霜造り」技法，將龍蝦肉以滾水汆燙以保有彈牙口感與肉汁，另搭配生食級干貝、黃鰭鮪等4種時令海鮮與魚卵上桌。最後再搭配以龍蝦頭熬煮的奢華味噌湯，享受濃郁的大海滋味。

套餐中，另包含海鮮珠寶盒（松）。選用了加拿大或北海道的馬糞海膽，搭配蟹肉與7種海鮮食材，乃是店內的人氣餐點，同時也吃得到經典的「宇治抹茶布丁佐金時」。PABLO特別獨家推出的「仲夏玫莓」mini塔，使用了粉色絢麗的莓果卡士達鮮奶油及特調的綜合莓果醬作為內餡，幻化出戀愛般的莓麗花朵，為とも-雙人套餐帶來酸甜的滋味。全套原價2,238元，優惠價1,999元，現已開放預約。

即日起至8月22日期間，伴とも-雙人套餐也推出自取外帶優惠，內含海鮮珠寶盒（松）、龍蝦菠菜味噌燒餐盒、PABLO仲夏玫莓mini起司塔2顆，原價1,826元，自取優惠價1,499元。

同集團的「金子半之助」自即日起也再度推出「帝王蟹天丼」，選用進口帝王蟹蟹螯或蟹腳作為主角（隨機出餐），再搭配青龍、舞菇、海苔、半熟蛋等佐料，原價760元，即日起至8月15日期間，限時可享內用第2件7折的優惠。

伴とも-雙人套餐內用組合，每套原價2,238元，優惠價1,999元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
伴とも-雙人套餐內用組合，每套原價2,238元，優惠價1,999元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
伴とも-雙人套餐外帶組合，每套原價1,826元，自取優惠價1,499元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
伴とも-雙人套餐外帶組合，每套原價1,826元，自取優惠價1,499元。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

海鮮 套餐 日本

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