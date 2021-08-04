台灣大哥大父親節限時推「myAngel御守錶360天套裝組」
台灣大哥大「myAngel科技照護」服務能透過App即時掌握配戴者的位置，防止失智親人或幼兒走失，發揮即時定位協尋功能，去年10月上市後獲得熱烈回響，單月熱銷超過1,000台。為了擴大「myAngel科技照護」服務對象，台灣大哥大開放所有跨電信平台用戶都能使用，並於父親節前夕推出「myAngel御守錶360天套裝組」，限時優惠價5,288元，可透過momo購物網、myfone購物等電商平台一次購足myAngel御守錶與App服務序號，給親人更完善照護。
在台灣大哥大「myAngel科技照護」服務用戶中，超過6成是60歲以上長輩，另有2成是12歲以下的兒童，從購買資料分析發現，新竹以北的購機民眾超過2成會將myAngel御守錶送給住在中南部的家人使用，反映出許多離家北漂到大都市打拼的年青族群，透過「myAngel科技照護」服務守護不在身邊的家人。
「myAngel御守錶」為台灣首款運用電信物聯網（NB-IoT）科技打造的智慧定位手錶，具有低耗電特性，待機時間長達5～7天，不必頻繁充電，增加使用的便利性。myAngel御守錶操作介面簡單，能計步檢視運動量，搭配myAngel App還能提供多重定位、歷史軌跡、一鍵求救、電子圍籬、親友模式等多項功能，其中「親友模式」可從購買者註冊帳號中，再分享5組帳號免費提供親友使用，共同在異地守護配戴手錶的家人，降低走失風險。
歡慶父親節，台灣大哥大myfone購物、momo購物網推出「myAngel御守錶360天套裝組」，8月31日前購買myAngel御守錶單機及myAngel 360天服務序號原價5,888元、限時優惠價5,288元，非台灣大哥大門號的用戶也能購買。
此外，台灣大哥大行動月租用戶不限任何資費，均可至全台myfone門市申請加掛myAngel月租專案，月付199元、綁約30個月，就能0元帶走myAngel御守錶；網外用戶新申辦台灣大哥大4G 199元行動方案、綁約24個月，再加掛myAngel月租專案，myAngel御守錶專案價2,990元，綁約期間myAngel月租費可享全額減免。若申辦4G 399元以上月租、綁約30個月，myAngel御守錶可0元帶回家，再申請加掛myAngel月租專案即可啟用服務。
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