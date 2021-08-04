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全家便利商店父親節8/8好茶日！指定飲品限量買8送8

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店App「隨買跨店取」8月8日推出「好茶日」買8送8活動，可購買35元、50元系列飲品，兩系列各限量1萬組；父親節前夕還有8月6日「好咖日」，Let’s Café單品咖啡買6送6。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」8月8日推出「好茶日」買8送8活動，可購買35元、50元系列飲品，兩系列各限量1萬組；父親節前夕還有8月6日「好咖日」，Let’s Café單品咖啡買6送6。圖／全家便利商店提供

父親節與七夕情人節接踵而至，全家便利商店規畫超過百款商品，父親節首推App隨買跨店取8月8日推出「好茶日」，35元、50元系列飲品買8送8，期間更有Let’s Café單品咖啡、酷繽沙優惠活動；「全家行動購」網路商城也精選父親專屬電器、運動周邊、日常設備等最低下殺4折起。滿足七夕送禮需求，全家便利商店門市推出7款金莎巧克力禮盒，另外在「全+1行動購」社群電商平台或「全家行動購」網路商城還有讓愛情永久保鮮的永生花、浪漫星球巧克力、Jo Malone香水等精選禮品。

全家便利商店App「隨買跨店取」8月8日推出「好茶日」買8送8活動，可購買35元、50元系列飲品，兩系列各限量1萬組，再用App轉贈功能一次送給爸爸；父親節前夕還有8月6日「好咖日」，Let’s Café單品咖啡買6送6，8月6日至8月8日酷繽沙買1送1（經典黑炫拿鐵、經典黑炫牛奶口味），趁活動期間購買讓爸爸沁涼一夏。

「全家行動購」網路商城則精選超過百種商品，推出「父親節送禮首選專區」，祭出最低近4折起超殺折扣，其中包括每年都在父親節熱門禮物排名前3名的刮鬍刀，全家便利商店精選Panasonic、德國百靈Braun等知名品牌，三刀頭及乾濕兩用設計，加上時尚流線外型，讓爸爸成為時尚型男；看準運動熱潮持續升溫，運動手環、健康管理手表成為貼心健康小幫手，「Osmile」多款不同的手環、手表搭載多種健康數據偵測功能，包括喝水提醒、久坐提醒、運動心率數據參考及睡眠品質監測等，照顧爸爸的日常生活；另外還有「Epraizer真無線藍牙耳機麥克風」、「海威特Havit重低音防水藍牙喇叭」、「WONDER藍牙隨身音響」等。

8月14日迎來七夕情人節，全家便利商店針對不同族群推出巧克力組合，學生族群或小資族可以用最經典的金莎巧克力表心意，金莎3粒裝任選兩件59元，5粒裝以上禮盒任選第2件6折。如果預算較高，可在「全家行動購」網路商城選購口味、外型別出心裁的巧克力「JOYCE-CHOCOLATE」，像是擁有全台獨家專利的頂級燕窩巧克力禮盒，售價659元；星球9入球型禮盒口味豐富、充滿宇宙星際感，售價959元；巧克力醋禮盒嚴選Premium等級比利時進口調溫巧克力，包覆陳年橡木桶釀造果醋，香濃滑順，售價1,299元。此外，象徵愛情可以永久保鮮的永生花可為情人節浪漫加分選擇，「緹緁花屋」選用日本進口的永生玫瑰，以不同色調搭配製成花束或花盆，也是傳情達意的首選。

香水也是熱門的情人節禮物選項，全家便利商店精選充滿英倫風情的Jo Malone香水，於「全+1行動購」社群電商平台開賣，包含鼠尾草與海鹽香水、秘境花園睡蓮古龍水、秘境花園桂花古龍水、英國梨與小蒼蘭香水等，隨包裝規格不同，價格介於799元～1,999元，相當於最低5折起。

緹緁花屋永恆玫瑰花束-紅，「全家行動購」網路商城售價1,680元。圖／全家便利商店提供
緹緁花屋永恆玫瑰花束-紅，「全家行動購」網路商城售價1,680元。圖／全家便利商店提供
Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水30ml 2021新春限定版，「全+1行動購」售價1,999元。圖／全家便利商店提供
Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水30ml 2021新春限定版，「全+1行動購」售價1,999元。圖／全家便利商店提供
WONDER藍牙隨身音響WS-T015U-黑色，「全家行動購」網路商城售價599元。圖／全家便利商店提供
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JOYCE-CHOCOLATE星球9入球型禮盒，「全家行動購」網路商城售價959元。圖／全家便利商店提供
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Osmile微笑科技銀髮通話健康管理手錶黑/BP 300 Pro，「全家行動購」網路商城售價4,999元。圖／全家便利商店提供
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Panasonic國際牌充電式刮鬍刀ES-KS30，「全家行動購」網路商城售價650元。圖／全家便利商店提供
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緹緁花屋永恆玫瑰小盆花，「全家行動購」網路商城售價799元。圖／全家便利商店提供
緹緁花屋永恆玫瑰小盆花，「全家行動購」網路商城售價799元。圖／全家便利商店提供
海威特Havit M76重低音防水藍牙喇叭，「全家行動購」網路商城售價1,490元。圖／全家便利商店提供
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金莎巧克力是小資族情人節送禮首選。圖／全家便利商店提供
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Jo Malone鼠尾草與海鹽香水30ml國際航空版，「全+1行動購」售價1,599元。圖／全家便利商店提供
Jo Malone鼠尾草與海鹽香水30ml國際航空版，「全+1行動購」售價1,599元。圖／全家便利商店提供
Osmile微笑科技藍牙耳機健康手環黑/EP 500，「全家行動購」網路商城售價5,199元。圖／全家便利商店提供
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緹緁花屋永恆玫瑰大盆花，「全家行動購」網路商城售價1,299元。圖／全家便利商店提供
緹緁花屋永恆玫瑰大盆花，「全家行動購」網路商城售價1,299元。圖／全家便利商店提供
金莎心型禮盒，售價165元，全家便利商店即日起至8月24日任選第2件6折。圖／全家便利商店提供
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巧克力 便利商店 父親節

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