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許路兒演繹寶格麗浪漫七夕 Tiffany捕捉愛的細節真貌
七夕將至，許多人習慣在此際選購珠寶送給心愛的另外一半表達心意，許多品牌也會在此時推出特別的形象照，傳遞溫馨甜蜜的訊息。熱情活潑的義大利品牌寶格麗（BVLGARI），請來品牌大使鍾楚曦等人與KOL許路兒，分別演繹珠寶與配件的七夕限定款。鍾楚曦配戴Divas' Dream系列漸層的粉紅剛玉與鑽石項鍊，從羅馬卡拉拉浴場馬賽克大理石擷取靈感的扇形輪廓宛如裙擺，洋溢浪漫氣息；許路兒揹的七夕情人節限定Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提包，搭配粉色和愛心形狀零錢包，整體流露甜蜜浪漫的戀愛氛圍。
而來自美國紐約的珠寶品牌Tiffany & Co.則透過補捉情人間的相互依偎擁抱、耳畔邊的細語等點滴細節，闡述愛情的真實面貌。同時，今年七夕，品牌也將聚焦於中性、都會風格的設計，例如以字母T為設計主角的T系列、以時間為靈感的Atlas X、以及HardWear洋溢工業風的金屬鍊節等，強調男女皆宜的設計可以一起配戴、互相贈與。
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