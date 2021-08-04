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許路兒演繹寶格麗浪漫七夕 Tiffany捕捉愛的細節真貌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
七夕情人節將至，珠寶品牌推出適合贈禮的珠寶。圖／Tiffany、寶格麗提供
七夕情人節將至，珠寶品牌推出適合贈禮的珠寶。圖／Tiffany、寶格麗提供

七夕將至，許多人習慣在此際選購珠寶送給心愛的另外一半表達心意，許多品牌也會在此時推出特別的形象照，傳遞溫馨甜蜜的訊息。熱情活潑的義大利品牌寶格麗（BVLGARI），請來品牌大使鍾楚曦等人與KOL許路兒，分別演繹珠寶與配件的七夕限定款。鍾楚曦配戴Divas' Dream系列漸層的粉紅剛玉與鑽石項鍊，從羅馬卡拉拉浴場馬賽克大理石擷取靈感的扇形輪廓宛如裙擺，洋溢浪漫氣息；許路兒揹的七夕情人節限定Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提包，搭配粉色和愛心形狀零錢包，整體流露甜蜜浪漫的戀愛氛圍。

而來自美國紐約的珠寶品牌Tiffany & Co.則透過補捉情人間的相互依偎擁抱、耳畔邊的細語等點滴細節，闡述愛情的真實面貌。同時，今年七夕，品牌也將聚焦於中性、都會風格的設計，例如以字母T為設計主角的T系列、以時間為靈感的Atlas X、以及HardWear洋溢工業風的金屬鍊節等，強調男女皆宜的設計可以一起配戴、互相贈與。

寶格麗品牌大使鍾楚曦配戴Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕情人節首推限量款及Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使鍾楚曦配戴Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕情人節首推限量款及Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕情人節首推限量款，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕情人節首推限量款，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
Tiffany T Smile 18K玫瑰金鑲鑽微笑項鍊，19萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T Smile 18K玫瑰金鑲鑽微笑項鍊，19萬1,000元。圖／Tiffany提供
寶格麗品牌大使鍾楚曦配戴Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕情人節首推限量款及Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使鍾楚曦配戴Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕情人節首推限量款及Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
許路兒演繹BVLGARI七夕情人節限定Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組。圖／取自IG @ lurehsu
許路兒演繹BVLGARI七夕情人節限定Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組。圖／取自IG @ lurehsu
BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金紅玉髓與鑽石耳環，約82,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金紅玉髓與鑽石耳環，約82,400元。圖／寶格麗提供
Tiffany七夕情人佳節形象。圖／Tiffany提供
Tiffany七夕情人佳節形象。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環，62萬元；18K玫瑰金鏈結設計耳環，10萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環，62萬元；18K玫瑰金鏈結設計耳環，10萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T Wire系列18K玫瑰金鑲黑色縞瑪瑙手環，74,000元；18K玫瑰金鑲鑽與珍珠母貝手環，11萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T Wire系列18K玫瑰金鑲黑色縞瑪瑙手環，74,000元；18K玫瑰金鑲鑽與珍珠母貝手環，11萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany七夕情人佳節形象。圖／Tiffany提供
Tiffany七夕情人佳節形象。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金X形鑲鑽項鍊，12萬元；18K玫瑰金環形鑲鑽項鍊，35萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金X形鑲鑽項鍊，12萬元；18K玫瑰金環形鑲鑽項鍊，35萬元。圖／Tiffany提供
許路兒演繹BVLGARI 七夕情人節限定Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組。圖／取自IG @ lurehsu
許路兒演繹BVLGARI 七夕情人節限定Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組。圖／取自IG @ lurehsu

品牌 七夕 珠寶

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