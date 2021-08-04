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微微傾斜的縮寫字母 Ferragamo新Logo系列上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo推出「SF」Logo系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出「SF」Logo系列。圖／Salvatore Ferragamo提供

前陣子才宣布韓國女團Red Velvet的SEULGI、中國女星林允成為新代言人的Salvatore Ferragamo，最近又推出了嶄新的Logo裝飾元素，為越來越年輕的品牌設計風格增添細節魅力。

這次Salvatore Ferragamo運用品牌名稱、同時也是創始人名字的縮寫「SF」字母打造了新的Logo，略為傾斜的字體簡單俐落，也像是復古的塗鴉圖案。無論是採用塗漆方式搭配皮革帶出鮮明顏色對比，或以全金屬釦飾點綴在商品上展現的經典氛圍，都在低調中保留恰到好處的造型感。

「SF」Logo全系列商品包含品牌最暢銷的樂福鞋、開車鞋與運動鞋，以及後背包、GANCINI皮帶與卡夾等，更採用對環境影響較小的可回收材料製成。像是後背包就用了從魚網和尼龍廢料中獲取再生纖維的ECONYL®面料來減少生態足跡，拉鍊部分也以回收寶特瓶中提取的再生聚酯紗線所製成，呼應品牌長期致力於環境保護及永續發展的願景

Salvatore Ferragamo 為「SF」Logo系列在米蘭的孟菲斯郵展設計中心拍攝了一系列有趣的形象圖。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo 為「SF」Logo系列在米蘭的孟菲斯郵展設計中心拍攝了一系列有趣的形象圖。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo 為「SF」Logo系列在米蘭的孟菲斯郵展設計中心拍攝了一系列有趣的形象圖。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo 為「SF」Logo系列在米蘭的孟菲斯郵展設計中心拍攝了一系列有趣的形象圖。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出「SF」Logo系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出「SF」Logo系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
CUBE黑白色拼接牛皮運動鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
CUBE黑白色拼接牛皮運動鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NAIROBI黑色小牛皮樂福鞋，28,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NAIROBI黑色小牛皮樂福鞋，28,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出「SF」Logo系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出「SF」Logo系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo 為「SF」Logo系列在米蘭的孟菲斯郵展設計中心拍攝了一系列有趣的形象圖。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo 為「SF」Logo系列在米蘭的孟菲斯郵展設計中心拍攝了一系列有趣的形象圖。圖／Salvatore Ferragamo提供
NYLON SF黑灰色尼龍公事包，53,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NYLON SF黑灰色尼龍公事包，53,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
深藍色牛皮短夾，15,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
深藍色牛皮短夾，15,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
DRIVER咖啡色牛皮開車鞋，23,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
DRIVER咖啡色牛皮開車鞋，23,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
GANCINI黑色小牛皮皮帶，16,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
GANCINI黑色小牛皮皮帶，16,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NYLON SF黑灰色尼龍後背包，58,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NYLON SF黑灰色尼龍後背包，58,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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