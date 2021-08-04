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微微傾斜的縮寫字母 Ferragamo新Logo系列上市
前陣子才宣布韓國女團Red Velvet的SEULGI、中國女星林允成為新代言人的Salvatore Ferragamo，最近又推出了嶄新的Logo裝飾元素，為越來越年輕的品牌設計風格增添細節魅力。
這次Salvatore Ferragamo運用品牌名稱、同時也是創始人名字的縮寫「SF」字母打造了新的Logo，略為傾斜的字體簡單俐落，也像是復古的塗鴉圖案。無論是採用塗漆方式搭配皮革帶出鮮明顏色對比，或以全金屬釦飾點綴在商品上展現的經典氛圍，都在低調中保留恰到好處的造型感。
「SF」Logo全系列商品包含品牌最暢銷的樂福鞋、開車鞋與運動鞋，以及後背包、GANCINI皮帶與卡夾等，更採用對環境影響較小的可回收材料製成。像是後背包就用了從魚網和尼龍廢料中獲取再生纖維的ECONYL®面料來減少生態足跡，拉鍊部分也以回收寶特瓶中提取的再生聚酯紗線所製成，呼應品牌長期致力於環境保護及永續發展的願景。
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