五星套房變包廂！台北晶華推「爸」氣美食假期

防疫降級後迎來的第一個假期，就是父親節，雙北星級飯店餐廳訂位多已達8~9成，台北晶華酒店即日起至8月15日推出另類選項，邀請父親到飯店客房用餐，每房6,888元起，可享用17坪且擁有私人陽台的雲天露臺房4小時，與家人輕鬆享用戰斧牛排與龍蝦，或是和牛壽喜燒與松葉蟹散壽司等日式頂級盛合大餐。

此外，另有33坪奢華的名人套房的選項，享用豐盛的經典中式饗宴，每房8,888元起。若加價2,000元起，還可延至隔日中午退房，住房+美食一次滿足。

二級警戒下，梅花座與隔板拉開了家人的距離，想在父親節闔家相聚，選擇私密專屬的包廂是安心的方法，但餐廳包廂數量有限，台北晶華酒店於是「將套房變包廂」，點用餐點即可入住享用，創造雙贏。

其中，「爸氣美食假期‧海陸極盛宴」雲天露臺房型專案，有美食管家備妥大餐送進房，房客可選擇以厚切4公分、重達35盎司的戰斧牛排和波士頓龍蝦義式扁麵為雙主菜，搭配松露馬鈴薯泥、檸醋沙拉以及巧達海鮮湯的四人份「霸氣戰斧海陸宴」，或是加價享用A5和牛壽喜燒搭配極品龍蝦天婦羅、鳥取松葉蟹散壽司和滿滿16貫特上握壽司盛合組成的夢幻「日式海陸極盛宴」。

另一款「爸氣美食假期‧海陸極盛宴」名人套房房型專案，將可在33坪氣派華麗的套房內享宴會廳台菜主廚吳俊煌掌勺的經典小滿漢、一品瑤柱佛跳牆、上湯波士頓龍蝦等「總鋪師經典宴」。或加價升級「人氣三合一饗宴」享用集結晶華酒店館內最受歡迎的中式餐點，包括晶華軒招牌片皮鴨三吃，主廚還貼心加贈舒芙蕾生乳捲，畫下完美句點。

專案相關資訊可見官網：www.regenttaiwan.com，或電洽：02-2523-8000。

「爸氣美食假期‧海陸極盛宴」優惠客房用餐專案